Britney Spears khiến khán giả lo ngại khi sống trong biệt thự bừa bộn

Theo Daily Mail ngày 8.9, bạn bè của Britney Spears tiết lộ rằng giọng ca Toxic hiện đang trải qua một cơn khủng hoảng và dường như không thể kiểm soát được cuộc sống cá nhân.

Tinh thần bất ổn sau khi thoát khỏi quyền giám hộ

"Mọi người thân cận với cô ấy đã thấy tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Dù có người theo dõi, nhưng họ sẽ không can thiệp thêm", một nguồn tin cho biết.

Người thân của Britney Spears cho biết nữ ca sĩ đang sống trong một căn biệt thự bừa bộn và có cả phân chó Ảnh: Instagram britneyspears

Một thành viên trong gia đình cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, họ rất lo lắng cho nữ ca sĩ, nhấn mạnh thêm Britney Spears không ổn chút nào và bạn bè, người thân đều sợ hãi cho tương lai của cô ấy.

"Hoàn cảnh sống hiện tại rất tệ. Căn nhà bừa bộn, cô ấy không dọn dẹp sau khi chó đi vệ sinh, cũng không thuê ai dọn thường xuyên. Britney dường như không còn sinh hoạt như một người trưởng thành bình thường", nguồn tin bổ sung.

Hồi tháng 8, Britney Spears đã khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng tải đoạn video kỳ lạ ghi lại cảnh cô nhảy múa trong căn biệt thự hỗn độn ở Thousand Oaks, California (Mỹ). Trong clip, nền nhà xuất hiện những dấu vết được cho là phân chó.

Khán giả nhận định tình trạng bất ổn hiện tại của nữ ca sĩ có thể bắt nguồn từ những tổn thương sau ly hôn cùng cuộc chiến giành quyền giám hộ dai dẳng Ảnh: Instagram britneyspears

Ngôi sao phim Crossroads còn gây chú ý khi giả giọng tiếng Anh của người bản xứ để nói chuyện, mặc đồ ngủ gồm áo crop top chấm bi, quần shorts cạp trễ và đôi bốt cao đến gối. Phía sau lưng cô, nhiều vật dụng bừa bộn vương vãi khắp sàn nhà.

Dù Britney Spears đã tắt tính năng bình luận trên Instagram, nhiều fan vẫn bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội X, thậm chí đặt câu hỏi về sự an toàn của thú cưng trong nhà cô. "Một Britney tội nghiệp, đây có phải là cái giá của sự nổi tiếng?", một người dùng bình luận.

Năm 2021, Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm - sự kiện từng được cả thế giới theo dõi sát sao. Kể từ đó, cô đăng tải nhiều hơn trên mạng xã hội, bao gồm cả những bức ảnh khỏa thân gây tranh cãi và video nhảy múa với dao sắc nhọn.