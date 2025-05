Thu Thủy tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau 6 năm làm dâu

Mới đây, ca sĩ Thu Thủy xuất hiện với vai trò khách mời trong sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm. Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và tính cách thân thiện. Trên sân khấu, Thu Thủy chia sẻ về hành trình từ một người mẹ đơn thân đến người phụ nữ viên mãn trong hôn nhân và sự nghiệp.

Thu Thủy là thần tượng của khán giả thế hệ 8X, 9X Ảnh: NVCC

Thu Thủy bộc bạch sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, cô từng trải qua quãng thời gian vất vả khi một mình nuôi con. Cô tâm sự: "Có những lúc con bệnh giữa đêm hay trong nhà có việc gì cần sửa chữa, tôi cũng phải tự mình xoay xở hết". Những việc tưởng chừng vượt quá khả năng, nhưng giọng ca Think Of You vẫn làm được và điều này giúp Thu Thủy trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Đối với nữ ca sĩ 8X, đó không chỉ là hành trình học cách làm mẹ, mà cô còn phải đóng vai trò của người cha chăm lo, bảo vệ và làm chỗ dựa cho con trong mọi hoàn cảnh.

Bật mí bí quyết giữ gìn nhan sắc tươi trẻ, Thu Thủy cho biết: "Tôi cũng giống như nhiều chị em phụ nữ khác đó là thường xuyên tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Và quan trọng nhất là giấc ngủ, tôi luôn cố gắng ngủ trước 23 giờ" Ảnh: NVCC

Từ những thăng trầm đó, Thu Thủy càng thấu hiểu những hy sinh mà mẹ đã dành cho mình. Và mong muốn lớn nhất của cô là mang lại hạnh phúc, sự vui vẻ cho mẹ vì bà đã ngoài 60. Đồng thời, nữ ca sĩ 8X cũng dành sự biết ơn cho mẹ chồng vì đã chấp nhận và yêu thương cô.

Mẹ chồng từng xuất hiện cùng Thu Thủy trong một số chương trình truyền hình Ảnh: TL

"Tôi có thể ngồi nói chuyện với mẹ chồng 2 tiếng đồng hồ là chuyện rất bình thường. Thậm chí đôi lúc còn nói nhiều hơn với mẹ ruột. Hai mẹ con hợp nhau từ gu ăn mặc cho đến khẩu vị ăn uống, nên có nhiều chuyện để chia sẻ. Mỗi khi giận anh Kin, người đầu tiên tôi nói chuyện đó là mẹ chồng", Thu Thủy chia sẻ.

Hiện tại, Thu Thủy đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng kém 11 tuổi và hai nhóc tì. Theo chủ nhân hit Mong anh quay về, cô cảm thấy may mắn vì Kin Nguyễn là người đàn ông biết chăm chút cho gia đình và luôn sẵn sàng hỗ trợ cô trong công việc.

Với Thu Thủy, gia đình là nơi để trở về, để chữa lành và cũng là động lực để bản thân sống tích cực mỗi ngày. Cho dù ở cương vị ca sĩ hay người phụ nữ của gia đình, cô vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần không ngừng cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.