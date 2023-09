Thu Thủy: Không muốn nhắc về chồng cũ

Thu Thủy là thần tượng của những khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X BTC

Trở thành khách mời trong tập 5 của chương trình Giai điệu thanh xuân, Thu Thủy và Nhâm Phương Nam có cơ hội chia sẻ với MC Minh Xù và khán giả về những chuyện tình đã qua của mình.

Trong đó, ca sĩ Thu Thủy tiết lộ thời còn học cấp 3 cô bị gia đình kiểm soát rất kỹ nên cũng không được thoải mái trong chuyện yêu đương. "Lúc còn đi học, nếu muốn đi đâu thì mẹ chở đi và ba cũng khá kiểm soát nên tôi không có tình yêu nào sâu đậm. Bạn đó chỉ đưa đi ăn, đón đi học còn về thì mẹ rước, còn buổi tối thì chỉ đi uống nước hoặc coi phim thôi", Thu Thủy kể. Tuy nhiên, chủ nhân hit Think of you cũng thừa nhận cô có đau khổ, cãi nhau với chồng cũ ở thời điểm cả hai còn là người yêu. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi đó, tôi có khóc lóc, gây gổ với người đó nhưng không có gì sâu sắc hết nên Minh Xù bỏ qua và đừng nhắc đến người chồng cũ từng làm tôi đau khổ đó nữa".

Thu Thủy khiến người nghe bồi hồi khi trình bày những ca khúc như Sao em vẫn yêu, Think of you, Đã yêu rồi... BTC

Ngoài ra, Thu Thủy còn khiến khán giả thích thú khi kể lại quá trình thực hiện bản hit Think of you. Cô nói: "Album vol 1 của tôi toàn dùng những sáng tác của bạn bè ở Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, vậy nếu album vol 2 cũng làm như thế thì chẳng có đặc biệt. Cho nên, tôi tự sáng tác một ca khúc R&B. Lúc đó, tôi thấy các ca khúc của mọi người thường lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc để khán giả dễ nhớ nên tôi ráng làm một giai điệu nào đó thật hay để người nghe nhớ đến. Sau đó, tôi cùng một người bạn viết lời và không ngờ mọi người lại rất thích".

Bên cạnh đó, giọng ca Sao em vẫn yêu thẳng thắn cho biết cô đã lấy những nỗi niềm từ chuyện tình với chồng cũ để đưa vào ca khúc này. "Nói chung, tôi lấy cảm xúc từ người đó, vì sự lạnh nhạt đó nên tôi cảm thấy rất đau mà nói thì người ta không hiểu. Nhưng tôi cũng không nên đổ lỗi vì mình còn tình yêu âm nhạc nữa", cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Thu Thủy đã có một mái ấm hạnh phúc với Kin Nguyễn. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 tâm sự Kin Nguyễn vẫn thường xuyên dành cho cô những hành động lãng mạn khiến cô cảm thấy vui vẻ. "Nhiều lúc tôi hay nói với chồng là đừng tặng hoa cho tôi nữa vì tiền mua hoa đó có thể dùng để mua cái gì đó ăn được như trái cây còn bó hoa chỉ chụp ảnh rồi để đó thôi. Nhưng anh ấy vẫn tặng cho tôi kèm những câu nói khá sến nhưng tôi lại thích", Thu Thủy nói. Cuối chương trình, Thu Thủy gửi lời cảm ơn khán giả vì đã dành cho cô sự ủng hộ trong suốt nhiều năm qua.