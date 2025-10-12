Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về quá khứ

Thạch Anh
Thạch Anh
12/10/2025 08:41 GMT+7

Tham gia 'Cục vàng của ngoại', nghệ sĩ Việt Hương bồi hồi chia sẻ về những kỷ niệm quá khứ gắn với người bà của mình.

Sau Chị dâu, đạo diễn Khương Ngọc trở lại thị trường điện ảnh với Cục vàng của ngoại, lấy hình tượng người bà làm trung tâm câu chuyện. Phim có sự tham gia của Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh… Chia sẻ về dự án lần này, nam đạo diễn cho hay: “Tôi đã làm phim về chị, về mẹ rồi. Lần này tôi muốn kể về một người lớn hơn, thân thuộc hơn. Ai cũng có bà mà”.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về quá khứ- Ảnh 1.

Việt Hương tiếp tục đồng hành cùng Khương Ngọc trong Cục vàng của ngoại

ẢNH: ĐPCC

Ký ức của Việt Hương

Trong clip hậu trường, Việt Hương - người thủ vai bà Hậu đã có những chia sẻ về ký ức tuổi thơ với bà ngoại, đặc biệt là cảm giác bị "thiên vị": “Bà ngoại không thương tôi mà thương chị hai. Hồi tết, hai chị em nằm ngủ, bà gõ gõ rồi kêu: 'Hà ơi dậy đi, bà ngoại mua cho con khúc vải đẹp lắm để may đồ tết'. Tôi nằm kế bên mà bà không kêu. Tôi biết là bà nghĩ mình mạnh mẽ hơn, không cần lo như chị hai”, cô tâm sự.

Việt Hương kể thêm bà ngoại thương vì chị nhìn yếu ớt, hiền lành. Còn với nữ diễn viên, từ nhỏ đã biết bảo vệ mình nên bị cho ra rìa. “Chị của tôi hồi nhỏ được đi học võ là tại vì chị nhìn yếu ớt, còn tôi đi học múa. Có khi chị đánh mình cái ngay bụng, bà ngoại hỏi chị hai có sao không chứ không phải hỏi Hương”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào cũng chia sẻ một góc nhìn rất gần gũi và cảm động về tình cảm trong gia đình. Nữ nghệ sĩ kể rằng trong nhà mình, con cháu có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về quá khứ- Ảnh 2.

Việt Hương - Lâm Thanh Mỹ cùng chia sẻ ký ức về bà khi tham gia đóng phim

ẢNH: ĐPCC

"Tôi nghĩ con người với con người, nhất là giữa cháu với bà, nếu bà trao cho cháu yêu thương thì chắc chắn cháu sẽ trao yêu thương lại cho bà. Ngay cả trong nhà Hồng Đào, ví dụ như khi các cháu đang trẻ tuổi, có thể hay cãi, nhưng với bà ngoại thì không bao giờ. Bà nói gì, la hay rầy, các cháu chỉ ngồi cười và rất nghe lời. Hồng Đào nghĩ là vì bà ngoại đã yêu thương các cháu một cách rất tận tình. Dù có những lúc các cháu cũng khó chịu, cũng có những điều khiến bà buồn lòng, nhưng mình nghĩ bà ngoại sẽ hiểu. Bà sẽ hiểu và cảm thông cho cháu của mình", Hồng Đào chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hương tâm sự thêm: “Người lớn có cách xin lỗi rất riêng. La mắng xong sẽ hỏi: 'Rồi giờ nằm đó hoài, không xuống ăn cơm hả'. Vậy là xin lỗi, là thương đó. Đừng bỏ qua những lời xin lỗi hay cảm ơn, dù nhỏ vì nó thấm đậm lắm".

Khi nhắc đến vai diễn cô cháu gái trong phim, diễn viên Lâm Thanh Mỹ không giấu được sự xúc động. Bởi với cô, những ký ức về bà ngoại không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một phần tuổi thơ. “Ngoại là người chăm tôi từ bé, cho đến khi tôi đi học mẫu giáo thì vẫn gần gũi với ngoại nhất. Ba mẹ thì đi làm suốt, còn ngoại là người dắt tôi đi học, về nấu cơm cho tôi ăn, ngủ chung với tôi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, ngoại hay kêu mình massage cho, bóp tay, bóp chân vì người lớn mà, hay nhức mỏi”, cô kể.

Cục vàng của ngoại dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp vào 17.10, suất chiếu sớm vào ngày 16.10.

Khương Ngọc: Việt Hương từng 'thoát khỏi nhóm chat', không nói chuyện khi tranh cãi

Khương Ngọc: Việt Hương từng ‘thoát khỏi nhóm chat’, không nói chuyện khi tranh cãi

Hợp tác trong 'Cục vàng của ngoại', Khương Ngọc bật mí anh và Việt Hương từng bất đồng quan điểm.

