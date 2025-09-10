Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hữu Vi tiết lộ cảnh động phòng với Lâm Thanh Mỹ trong phim 'Khế ước bán dâu'
Video Giải trí

Diệu Tú
10/09/2025 20:00 GMT+7

Tại buổi công chiếu phim điện ảnh Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt, nam diễn viên Hữu Vi bất ngờ chia sẻ câu chuyện hậu trường về cảnh nóng cùng bạn diễn 10x Lâm Thanh Mỹ.

Chiều 9.9 tại TP.HCM, buổi công chiếu phim điện ảnh cổ trang tâm linh Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt diễn ra với sự tham gia của các diễn viên Lãnh Thanh, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ…

Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, xoay quanh nhân vật Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai), một cô gái trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một khế ước kinh hoàng với quỷ dữ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12.9.2025.

- Ảnh 1.

Hữu Vi và bạn diễn Lâm Thanh Mỹ tại sự kiện

ẢNH: ĐPCC

Tại buổi công chiếu, Hữu Vi gây ấn tượng với câu chuyện hậu trường đằng sau cảnh nóng với bạn diễn 10x Lâm Thanh Mỹ.

