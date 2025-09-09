‘Em xinh’ Lamoon tiết lộ lý do hoãn việc học đại học dù từng đạt Á khoa

Trong năm 2025, Lamoon liên tục có những dấu ấn cá nhân nổi bật ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Sau vai diễn Út Khờ của phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lamoon trở thành cái tên gây chú ý tại Em xinh say hi mùa 1. Tuy không giành được ngôi vị cao nhất nhưng Lamoon đã sở hữu cho mình một lượng fan lớn.

“Thừa thắng xông lên”, Lamoon nhanh chóng cho ra mắt album đầu tay mang tên Là Moon. Đồng thời, nữ ca sĩ năm 2003 còn tổ chức showcase nhằm giới thiệu những ca khúc mới cũng như gặp gỡ khán giả đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

'Em xinh' Lamoon ra mắt album đầu tay ẢNH: NVCC

Bên cạnh chia sẻ về album mới, Lamoon còn trải lòng về con đường học vấn của mình. Cô tiết lộ mình đã hai lần đậu đại học nhưng không thể tiếp tục theo đuổi vì mong muốn dành thời gian phát triển âm nhạc.