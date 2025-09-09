Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Em xinh’ Lamoon tiết lộ lý do hoãn việc học đại học dù từng đạt Á khoa
Video Giải trí

‘Em xinh’ Lamoon tiết lộ lý do hoãn việc học đại học dù từng đạt Á khoa

Minh Hy - Diệu Tú
09/09/2025 06:00 GMT+7

Lamoon thừa nhận cũng rất tiếc nuối vì không thể hoàn thành chương trình đại học. Để bù đắp lại điều này, Lamoon khẳng định mình cố gắng trau dồi kỹ năng và không ngừng học hỏi từ các bậc tiền bối.

Trong năm 2025, Lamoon liên tục có những dấu ấn cá nhân nổi bật ở cả lĩnh vực điện ảnhâm nhạc. Sau vai diễn Út Khờ của phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lamoon trở thành cái tên gây chú ý tại Em xinh say hi mùa 1. Tuy không giành được ngôi vị cao nhất nhưng Lamoon đã sở hữu cho mình một lượng fan lớn.

“Thừa thắng xông lên”, Lamoon nhanh chóng cho ra mắt album đầu tay mang tên Là Moon. Đồng thời, nữ ca sĩ năm 2003 còn tổ chức showcase nhằm giới thiệu những ca khúc mới cũng như gặp gỡ khán giả đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

‘Em xinh’ Lamoon tiết lộ lý do hoãn việc học đại học dù từng đạt Á khoa? - Ảnh 1.

'Em xinh' Lamoon ra mắt album đầu tay

ẢNH: NVCC

Bên cạnh chia sẻ về album mới, Lamoon còn trải lòng về con đường học vấn của mình. Cô tiết lộ mình đã hai lần đậu đại học nhưng không thể tiếp tục theo đuổi vì mong muốn dành thời gian phát triển âm nhạc.

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

Ba diễn viên Lê Hoàng Long (vai Sen), Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Trần Gia Huy (vai Tấn) lần lượt bật mí những câu chuyện vui buồn trong suốt hành trình đóng phim 'Mưa' đỏ tại buổi Minitalkshow.

Khán giả đội mưa chia tay 33 ‘Anh tài’ của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

