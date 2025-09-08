Khán giả đội mưa chia tay 33 ‘Anh tài’ của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tối 7.9, tại TP.HCM, đêm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai Encore đã diễn ra trong không khí bùng nổ và đầy xúc động. Đây là sự kiện cuối cùng trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, quy tụ 33 nghệ sĩ tham gia trình diễn, chính thức khép lại hành trình nhiều màu sắc của chương trình.

Đây là sự kiện cuối cùng trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, quy tụ 33 nghệ sĩ tham gia trình diễn, chính thức khép lại hành trình nhiều màu sắc của chương trình Ảnh: HẢI DUY

Với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, công nghệ sân khấu được đầu tư công phu cùng hàng chục ngàn khán giả có mặt, đêm nhạc đã mang đến không gian trình diễn ấn tượng. Hơn 50 tiết mục được dàn dựng công phu, mang lại những khoảnh khắc "đã tai, đã mắt", ghi dấu một trong những đại nhạc hội ngoài trời hoành tráng nhất năm.

Khán giả đội mưa chia tay 33 'Anh tài' với hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Không chỉ tái hiện những tiết mục quen thuộc gắn liền với chương trình như Có không giữ mất đừng tìm, SuperStar, Bay, Bao tiền một mớ bình yên, Mưa trên phố Huế, Mẹ yêu con, Trống cơm…, concert lần này còn tạo dấu ấn khi mang đến nhiều sự kết hợp mới mẻ, đem lại cho khán giả sự bất ngờ xen lẫn xúc động. Bên cạnh loạt bản hit vốn đã ghi dấu từ Anh trai vượt ngàn chông gai, các "Anh tài" còn trình làng những tiết mục mới như Những ngày trời bao la hay loạt giai điệu mang màu sắc Nam bộ tươi vui như Ông xã em number one, Kệ nhắm mắt yêu luôn… Tất cả góp phần tăng thêm trải nghiệm cho người xem, biến đêm diễn thành một bữa tiệc âm nhạc vừa mãn nhãn vừa thăng hoa cảm xúc.

Khán giả đội mưa chia tay 33 ‘Anh tài’

Khoảnh khắc lắng đọng nhất chính là khi toàn bộ 33 "Anh tài" cùng MC Anh Tuấn cất giọng trong hai ca khúc Lặng và Hoả Ca để khép lại hành trình. Trong làn mưa rơi kéo dài đến cuối chương trình, nghệ sĩ và khán giả vẫn hòa giọng, cùng nhau tạo nên bức tranh cảm xúc khó quên.