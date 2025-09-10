Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghệ sĩ guitar 1 tay Tony Memmel 'đốn tim' khán giả với bản hit của Sơn Tùng M-TP
Nghệ sĩ guitar 1 tay Tony Memmel 'đốn tim' khán giả với bản hit của Sơn Tùng M-TP

Hải Yến
Hải Yến
10/09/2025 08:25 GMT+7

Sáng 9.9, tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM), nghệ sĩ người Mỹ Tony Memmel đã mang đến bất ngờ lớn cho khán giả khi hát ca khúc Đừng làm trái tim anh đau bằng tiếng Việt. Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Sáng 9.9, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ (1995-2025).

Lễ kỷ niệm được mở đầu với chương trình nghệ thuật đặc sắc do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chỉ đạo nội dung, phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Thành phố và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM thực hiện.

Nghệ sĩ guitar 1 tay Tony Memmel 'đốn tim' khán giả với bản hit của Sơn Tùng M-TP

Ngoài sự xuất hiện của nam ca sĩ người Mỹ Tony Memmel, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Thảo Trang, Bảo Khôi… mang đến những phần trình diễn đa sắc màu. Đặc biệt, lần đầu tiên ca khúc Đừng làm trái tim anh đau, bản hit được Sơn Tùng M-TP ra mắt hồi giữa năm 2024, được Tony Memmel thể hiện bằng tiếng Việt, cùng phần đồng diễn của Thảo Trang và Bảo Khôi, khiến khán phòng bùng nổ trong sự hào hứng.

Nghệ sĩ guitar 1 tay Tony Memmel 'đốn tim' khán giả với bản hit của Sơn Tùng M-TP- Ảnh 1.

Tony Memmel (bên trái ngoài cùng) cùng ban nhạc của mình biểu diễn tại lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ (1995-2025)

ẢNH: HẢI YẾN

Trong đêm diễn có sự tham dự của đại diện ngoại giao hai nước, Tony Memmel không chỉ mang đến những giai điệu, mà còn truyền tải thông điệp về sự gắn kết giữa hai nền văn hóa. Các ca khúc vang lên không chỉ là những nốt nhạc, mà là nhịp cầu kết nối trái tim. Những màn trình diễn nổi bật như I Am Never Never Never Gonna Give Up hay Một vòng Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Thế nhưng, khoảnh khắc cả khán phòng dường như nín thở rồi vỡ òa chính là khi Tony Memmel cất giọng hát ca khúc của Sơn Tùng M-TP Đừng làm trái tim anh đau bằng tiếng Việt, khiến khán phòng bùng nổ cảm xúc.

Tony Memmel quan hệ Việt Nam - Mỹ ngoại giao Sơn Tùng M-TP
