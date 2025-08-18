Tân Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown: Tôi nóng lòng khám phá TP.HCM

Ngày 18.8, bà Melissa A. Brown đã trình Thư ủy nhiệm tới ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM.

Tân Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM: Melissa A. Brown

Bà chia sẻ: “Tôi rất vui mừng được đại diện Hoa Kỳ tại thành phố sôi động và năng động này, đồng thời hợp tác với các bạn Việt Nam để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Gửi đến người dân trong khu vực lãnh sự của chúng tôi từ Huế đến Cà Mau: Tôi rất háo hức được học hỏi từ các bạn, kết nối và chia sẻ nguồn năng lượng tuyệt vời làm nên sức sống đặc biệt của khu vực này. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và cùng nhau hướng tới chặng đường phía trước!”.

Bà Brown nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm nay khi kỷ niệm 30 năm quan hệ Mỹ - Việt Nam: “Thật vinh dự khi được phục vụ tại TP.HCM, trung tâm của sự phát triển và đổi mới ấn tượng của Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, tôi rất háo hức thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và tăng cường kết nối giữa hai quốc gia”.

Bà Melissa A. Brown trình Thư ủy nhiệm tới ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam ẢNH: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MỸ

Tổng lãnh sự Brown chia sẻ mối liên hệ cá nhân với Việt Nam, nhớ lại chuyến thăm đầu tiên hơn 20 năm trước: “Kể từ đó, tôi luôn bị cuốn hút bởi nền kinh tế năng động, văn hóa phong phú và mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Gia đình tôi rất vui khi có cơ hội sinh sống tại TP.HCM và rất háo hức khám phá tất cả những gì Việt Nam mang lại”.

Là viên chức ngoại giao cấp cao, bà Brown có nhiều kinh nghiệm về Đông Nam Á. Bà từng giữ chức Phó trợ lý ngoại trưởng tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương (2021-2024), phụ trách chính sách Mỹ đối với khu vực, trước đó là Đại biện lâm thời Phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN ở Jakarta, Tham tán kinh tế - chính trị kiêm quyền Phó đại sứ tại Singapore, và các nhiệm kỳ ngoại giao tại Jakarta, Port Louis và Bangkok. Tại Washington, bà từng công tác tại Ban Việt Nam và được biệt phái đến Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Tổng Lãnh sự Brown thời điểm là Đại biện lâm thời Phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN ở Jakarta ẢNH: U.S MISSION ASEAN

“Tôi rất háo hức được bắt đầu. Từ chợ Bến Thành đến phòng họp, tôi ở đây để lắng nghe, tham gia và góp phần củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng mối quan hệ quan trọng này” - Tổng lãnh sự Brown cho biết, đồng thời mời sinh viên, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và công dân Mỹ trong khu vực lãnh sự kết nối với Tổng lãnh sự quán.

Bà Melissa A. Brown tốt nghiệp Đại học Georgetown, lớn lên tại New Jersey và Jakarta, Indonesia, đồng thời từng học tiếng Việt, Indonesia, Pháp, Khmer và Hungary. Bà và chồng có hai con.