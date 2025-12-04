Ca sĩ Nhật Minh: Tôi và Bình Tinh không còn ở với nhau

Mới đây, ca sĩ Nhật Minh có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm của anh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Anh nói: "Mình và Bình Tinh chính thức không còn ở với nhau nữa". Nam ca sĩ khẳng định anh và Bình Tinh chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con.

Bình Tinh từng bật khóc khi nhắc về chuyện tình của cô và Nhật Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ca sĩ Nhật Minh, mỗi người đã có cuộc sống riêng nên mong cộng đồng mạng không tiếp tục "tấn công" anh và cả Bình Tinh.

Trong livsestream, ca sĩ Nhật Minh xuất hiện cùng một người phụ nữ tên N., anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và có mối quan hệ làm ăn. Liên hệ với ca sĩ Nhật Minh, anh cho biết không muốn chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào ở thời điểm hiện tại.

Bình Tinh từng không dám công khai Nhật Minh

Năm 2018, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ công khai mối quan hệ với ca sĩ Nhật Minh. Nữ nghệ sĩ 8X chia sẻ, cô và ca sĩ Nhật Minh đã sống chung với nhau như vợ chồng suốt nhiều năm, có với nhau một cô con gái nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới.

Ca sĩ Nhật Minh cho biết anh và Bình Tinh chia tay trong hòa bình, văn minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bình Tinh là ái nữ của cặp đôi nghệ sĩ cải lương tài danh Đức Lợi - Bạch Mai, con gái nuôi của NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long. Thời điểm cả hai quen nhau, mẹ của Bình Tinh phản đối vì cho rằng lấy nghệ sĩ sẽ khổ nhưng cô và Nhật Minh vẫn đến bên nhau.

Năm 2019 trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Bình Tinh từng xúc động chia sẻ về Nhật Minh: "Cho tới bây giờ tôi vẫn gọi người ấy là bạn đời chứ không gọi là chồng, tôi không làm đám cưới, đó là quyết định của tôi. Tôi cảm nhận được khi tôi là bạn đời, là người yêu thì trong mắt anh ấy tôi vẫn là cô gái rất mới mẻ, mặc dù cả hai có với nhau một cô con gái rồi. Tôi không biết ngành khác như thế nào, còn trong cải lương thì khi khán giả biết mình có chồng, số lượng khán giả bị hạn chế".

Bình Tinh mất ngủ, xin tổ thoát vai nghệ sĩ cải lương để đóng phim điện ảnh

Bình Tinh khẳng định mẹ của cô muốn cô lập gia đình với người đàn ông có điều kiện nhưng vì yêu cô chấp nhận mọi thứ vất vả. Trò chuyện với MC Ốc Thanh Vân, Bình Tinh cho biết ca sĩ Nhật Minh hy sinh cho mình rất nhiều và điều này chỉ có cô mới hiểu được. Trong khi đó, ca sĩ Nhật Minh cho biết cả hai vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau.