Loạt rapper phải xin lỗi sau vụ B Ray rap phản cảm

B Ray tiếp tục gây tranh cãi vì rap phản cảm, khiến dư luận thêm bức xúc Ảnh: FBNV

Những ngày qua, rapper B Ray trở thành tâm điểm chỉ trích sau đoạn rap ngẫu hứng "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh", trong một buổi livestream cùng các nghệ sĩ trẻ như Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill. Đáng chú ý, sau phần thể hiện của B Ray, dàn "anh trai" cùng xuất hiện cùng buổi phát sóng đã tỏ thái độ hào hứng, cười cợt và hưởng ứng.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phản ứng gay gắt. Cư dân mạng thể hiện sự bức xúc, cho rằng nội dung câu rap mang tính dung tục, thiếu chuẩn mực, hạ thấp phụ nữ. Bên cạnh đó, không ít người cũng chỉ trích Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill khi hưởng ứng theo câu rap phản cảm của B Ray.

Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill xin lỗi

Gill xin lỗi, cho biết sẽ những góp ý của mọi người để nhìn lại bản thân rõ ràng hơn Ảnh: FBNV

Trước ồn ào, Gill (tên thật Vũ Trường Giang) lên tiếng xin lỗi, cho biết đã nhìn nhận lại sự việc một cách nghiêm túc. Nam rapper cũng phân trần: "Tôi không hưởng ứng hay ủng hộ phần nội dung gây tranh cãi. Tuy nhiên, việc tôi xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của bản thân. Tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó. Với tôi, sự tôn trọng phụ nữ không phải là điều để tranh luận, đó là điều phải luôn thể hiện qua cách sống, cách làm nhạc và cách đối xử với mọi người xung quanh".

Về phía 24k.Right (tên thật Vũ Ngọc Chương), nam rapper cho biết sự việc xảy ra trên kênh cá nhân của mình, vì vậy anh nhận "một phần trách nhiệm" và gửi lời xin lỗi đến công chúng. "Sự việc gây ra nhiều tranh cãi, ồn ào. Tất cả nội dung đó đều đến từ kênh của mình. Tôi xin lỗi chân thành tới mọi người. Đây là bài học để tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, chú ý hơn khi livestream, làm nhạc, kiểm soát ngôn từ và cảm xúc", 24k.Right bày tỏ.

24k.Right xin lỗi và chịu trách nhiệm vì hưởng ứng lời rap phản cảm của B Ray Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách) thừa nhận đã có phản ứng không phù hợp ngay tại thời điểm đoạn rap gây tranh cãi được thể hiện, chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của nội dung. "Tôi xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong nội dung đang gây tranh cãi. Tôi đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây là bài học để tôi rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc, cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn", Mason Nguyễn chia sẻ.

Sau đó, công ty quản lý của Mason Nguyễn cũng thông báo tạm dời lịch phát hành sản phẩm âm nhạc mới sang một thời điểm khác. Đại diện công ty cho biết quyết định được đưa ra sau khi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng, nhằm tránh những tác động không tích cực đến nghệ sĩ và các bên liên quan. Đồng thời, phía công ty cũng gửi lời xin lỗi đến ca sĩ 52Hz vì những tranh cãi phát sinh.

Mason Nguyễn cho biết sẽ rút kinh nghiệm, thay đổi sau sai lầm vừa mắc phải Ảnh: FBNV

Trong khi các nghệ sĩ xuất hiện trong buổi livestream lần lượt lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm, đến thời điểm hiện tại, B Ray vẫn chưa có phát ngôn chính thức về sự việc. Sự im lặng này càng khiến dư luận bức xúc, đồng thời đẩy câu chuyện tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn mạng.



