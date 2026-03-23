Mỹ nam ‘Anh trai say hi’ Mason Nguyễn giờ ra sao?

Hôm 22.3, fan meeting của Mason Nguyễn chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu TP.HCM, thu hút gần 1.500 người hâm mộ cùng bạn bè thân thiết tham dự. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ sau khi bước ra từ chương trình Anh trai 'say hi' mùa 2.

Tại sự kiện, Mason Nguyễn lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên Vi vu, kết hợp cùng CongB. Đây là ca khúc mở đầu cho chặng đường âm nhạc của anh trong năm 2026, mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi. Chia sẻ tại buổi giao lưu, nam nghệ sĩ cho biết sản phẩm không đến từ áp lực phải tạo dấu ấn sau một chương trình lớn, mà là kết quả của quá trình tích lũy và phát triển cá nhân.

“Vi vu giống như một cách để tôi bắt đầu hành trình 2026”, Mason Nguyễn nói. Anh cũng cho biết trong thời gian qua, dưới sự đồng hành của Def Jam Vietnam, bản thân đã dần định hình rõ hơn con đường âm nhạc theo đuổi.

Điểm đặc biệt của Vi vu nằm ở concept “chuyến bay MS2701", hình ảnh tượng trưng cho tinh thần tự do, khám phá những chân trời mới trong sự nghiệp của Mason Nguyễn. Không chỉ là một ca khúc đơn lẻ, sản phẩm còn được xem như bước đệm cho hàng loạt dự án dài hơi mà nam ca sĩ đang ấp ủ trong năm nay.

Bên cạnh phần giới thiệu sản phẩm mới, fan meeting còn là dịp để Mason Nguyễn nhìn lại hành trình từ những ngày đầu hoạt động trong giới underground đến khi được đông đảo khán giả biết đến. Việc lựa chọn ra mắt ca khúc trong không gian giao lưu khán giả đã tạo nên sự kết nối đặc biệt, khi những người hâm mộ trung thành trở thành những người đầu tiên chứng kiến bước chuyển mình của anh.

Với quy mô gần 1.500 người tham dự, sự kiện không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của Mason Nguyễn, mà còn phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Cách gọi "Cổ Đông” được Mason sử dụng như một cách nhấn mạnh vai trò đồng hành của khán giả trong hành trình phát triển của mình.

Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, từng gây chú ý khi tham gia King of Rap 2020, Rap Việt mùa 4... Sau thành công từ Anh trai say hi và các ca khúc trước đó như Hermosa, Ai cũng vậy mà hay Vẫn chạy, việc ra mắt Vi vu được xem là bước đi cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy âm nhạc, hướng đến sự gần gũi, phù hợp hơn với khán giả đại chúng.