Chàng trai miền Tây gây chú ý ở 'Tình bolero' giờ ra sao?

MC Quốc Trí gây bất ngờ khi trình làng Âm thanh mùa xuân - bài hát không chỉ là món quà dành tặng khán giả trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ với năm mới mà còn là một cột mốc ý nghĩa đối với chàng cựu tiếp viên hàng không, khi anh mạnh dạn phát hành sản phẩm âm nhạc sau khi giành á quân tại Tình bolero 2025.

Hướng đi của Quốc Trí sau 'Tình bolero'

Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, từng giành á quân Tình bolero 2025 ẢNH: NVCC

Âm thanh mùa xuân mang giai điệu vui tươi, rộn ràng, ghi lại những thay đổi của đất trời, lòng người trong dịp năm mới. Bài hát do Hamlet Trương sáng tác, được đánh giá là phù hợp với chất giọng của Quốc Trí. Cựu tiếp viên hàng không chia sẻ từ trước đó, anh đã ấn tượng với những ca khúc của Hamlet Trương và mong muốn có cơ hội làm việc cùng. Tại Tình bolero 2025, nam nhạc sĩ thường dành cho Quốc Trí những lời khuyên qua từng vòng thi, nhờ vậy mà anh chinh phục danh hiệu á quân.

“Trong vai trò ban giám khảo, anh Hamlet Trương đã có quá trình quan sát và hiểu được giọng hát của tôi. Cho nên khi làm việc cùng, anh ấy chọn cho tôi một ca khúc phù hợp và hướng dẫn tôi cách hát để chạm đến cảm xúc của khán giả. Đây là món quà anh Hamlet Trương dành tặng cho tôi sau chung kết Tình bolero”, anh nói.

Từng là tiếp viên hàng không rồi chuyển sang làm người mẫu, MC và giờ là đến ca hát, Quốc Trí khẳng định bản thân không áp lực nhiều. Anh quan niệm Âm thanh mùa xuân là một dấu ấn đẹp sau chặng hành trình của Tình bolero nên không đặt nặng chuyện thành tích.

“Khi hát ca khúc này, tôi rất thoải mái chứ không áp lực gì. Tuy nhiên với những sản phẩm tiếp theo, khi đã nghiêm túc thật sự với âm nhạc thì tôi cũng phải khắt khe hơn với chính mình. Điều đó sẽ được thể hiện qua sự chỉn chu trong các dự án mới”, nam MC bày tỏ.

Quốc Trí không ngại thử sức ở lĩnh vực ca hát sau cuộc thi ẢNH: NVCC

Nói về việc không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực, Quốc Trí thừa nhận bản thân là người thích khám phá. Anh tin những trải nghiệm này sẽ giúp mình trưởng thành và có thêm nhiều chất liệu phục vụ cho nghề. Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình ở vai trò nào, Quốc Trí thừa nhận với bất kỳ danh xưng, vai trò nào, được công nhận đã là niềm hạnh phúc.

“Với tôi, nghệ thuật là sự đa dạng. Tôi tin rằng dù ở bất kỳ vai trò nào, chỉ cần mình luôn hết tâm hết sức thì mọi người sẽ nhìn thấy và ủng hộ”, anh cho hay.

Chia sẻ thêm về kế hoạch đón tết, Quốc Trí bày tỏ đây là dịp để anh nạp năng lượng, chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo. Bên cạnh đó, tết cũng là quãng thời gian nam MC dành nhiều hơn cho gia đình cũng như vạch ra những định hướng trong năm 2026.

Nhìn lại năm 2025, Quốc Trí bày tỏ niềm tự hào khi giành thành tích á quân Tình bolero. Với nam MC, ngoài giải thưởng uy tín này, điều khiến anh trân trọng chính là việc bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở những lĩnh vực mới. “Tình bolero mang đến cho tôi nhiều cơ hội để bộc lộ mình cũng như giới thiệu với khán giả về một MC Quốc Trí biết ca hát. Hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, tôi vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương này từ phía mọi người”, anh chia sẻ.