Chàng trai miền Tây gây xúc động ở 'Tình bolero', nói về việc chuyển hướng ca hát

Thạch Anh
Thạch Anh
13/12/2025 22:49 GMT+7

Quốc Trí cho biết để đi hát chuyên nghiệp cần phải trau dồi thêm các kỹ năng. Sau thành tích á quân 'Tình bolero 2025', nam MC không ngại thử sức ở lĩnh vực âm nhạc nếu có cơ hội.

Ở vòng chung kết Tình bolero, Quốc Trí hóa thân thành một tên “đầu gấu”, rơi vào cảnh bế tắc khi cô gái bị bắt lại chính là em gái của mình (Huỳnh Thơ thủ vai). Trước sự trách móc của người thân, anh dần bộc lộ những tâm sự thầm kín. Phía sau hình ảnh bặm trợn là một người con luôn hướng về gia đình, nhưng vì bị lừa gạt nên rơi vào tình cảnh trớ trêu. Điều đó được Quốc Trí thể hiện qua ca khúc Con khóc rồi mẹ ơi đầy xúc động.

Cựu tiếp viên gây xúc động ở 'Tình bolero', nói về việc chuyển hướng sang ca hát - Ảnh 1.

Quốc Trí mang đến thông điệp ý nghĩa trong đêm chung kết

ẢNH: NVCC

Đỉnh điểm của tiết mục là khi người em bị giang hồ làm nhục, nhân vật của Quốc Trí đã có những hành động phản kháng, khiến anh phải ra đi. Ca khúc Vô thường một kiếp nhân sinh vang lên khiến ca sĩ Đông Đào rơi nước mắt. “Em đã làm tốt trong vai trò người truyền tải thông điệp”, nữ giám khảo chia sẻ.

Danh ca Phương Dung đánh giá cao tính thời sự và thông điệp trong bài thi của Quốc Trí. Theo bà, câu chuyện này cần được lan truyền rộng rãi đến với mọi người. Còn đạo diễn Vũ Thành Vinh ban đầu lo lắng khi Quốc Trí lại chọn vào vai phản diện, nhưng nam thí sinh đã có màn “lật kèo”, giải quyết được những nút thắt khiến ông hài lòng. “Em rất quyết liệt với thông điệp mình muốn nói”, Vũ Thành Vinh nhận xét.

Cựu tiếp viên gây xúc động ở 'Tình bolero', nói về việc chuyển hướng sang ca hát - Ảnh 2.

Ngoài ca hát, Quốc Trí còn bộc lộ được khả năng diễn xuất trong chương trình

ẢNH: NVCC

Quốc Trí quan niệm tiết mục ở đêm chung kết phải có sức nặng và mang giá trị nhân văn cho xã hội. Do đó, anh quyết định dàn dựng bài thi này dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn. “Đây là vấn đề nhức nhối mà tôi nghĩ đã đến lúc đưa nó lên sân khấu để những ai xem tiết mục này có thể xem đây là lời cảnh tỉnh, nhất là những người ở vùng quê để tự bảo vệ bản thân mình”, anh nhấn mạnh.

Quốc Trí bộc bạch bản thân khá tâm huyết với vòng thi này nên đã liên tục làm việc với đạo diễn, ê kíp để mang đến một tiết mục chỉn chu. Nam MC còn nghiên cứu kỹ về đề tài, thậm chí liên hệ với những nhân chứng sống để có được những thông tin xác thực. “Đây là một hướng đi liều lĩnh nhưng khi bước vào sân chơi Tình bolero, tôi nghĩ mình phải tạo ra sự ảnh hưởng bằng những tiết mục nghệ thuật, tạo ra những điều ý nghĩa cho xã hội”, anh nói.

Quốc Trí sau 'Tình bolero'

Cựu tiếp viên gây xúc động ở 'Tình bolero', nói về việc chuyển hướng sang ca hát - Ảnh 3.

Thành tích á quân là một dấu ấn trong sự nghiệp của Quốc Trí

ẢNH: NVCC

Tiết mục giàu cảm xúc giúp Quốc Trí trở thành á quân của Tình bolero 2025. Với nam MC, đây là thành tích đáng tự hào, ghi nhận những nỗ lực của anh trong suốt hành trình tranh tài. Qua từng vòng thi, cựu tiếp viên hàng không cho thấy sự đầu tư, tâm huyết và tinh thần không ngại làm mới mình để chinh phục giám khảo.

Theo nam MC, trong quá trình tranh tài, anh không tránh khỏi những phút giây áp lực, bế tắc vì “độ khó” mà mình tự đặt ra qua mỗi vòng. Tuy nhiên Quốc Trí vẫn giữ nguyên tắc mỗi tiết mục trên sân khấu không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn đòi hỏi tính thông điệp, đó có thể là tình cha, lòng mẹ, hay những nỗi trăn trở về các vấn nạn của xã hội.

Từ hoạt động năng nổ ở lĩnh vực MC, việc Quốc Trí giành á quân Tình bolero khiến nhiều người thắc mắc rằng liệu anh có chuyển hướng sang làm ca sĩ. Chia sẻ về điều này, Quốc Trí cho biết bản thân anh tham gia chương trình là để thỏa niềm đam mê ca hát và thử sức ở một lĩnh vực mới. Theo anh, công việc ca hát đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong hành trình sắp tới nên: “Nếu có duyên, tôi không ngại thử. Nhưng quan trọng là mình phải có sự chuẩn bị kỹ để khi trải nghiệm vai trò mới cũng mang đến sự chỉn chu cho người xem”.

Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'

Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'

Trải qua các vòng tranh tài, diễn viên Hiền Trang vỡ òa khi được xướng tên cho danh hiệu quán quân 'Tình bolero 2025'.

