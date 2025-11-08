Cô gái miền Tây lấy nước mắt Ngọc Sơn, Phương Dung ở 'Tình bolero'

Tập 17 Tình bolero lên sóng trên THVL1 với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Henry Nguyễn, Huỳnh Thơ, Lê Minh Thuấn. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Huỳnh Thơ kết hợp cùng nhà giáo Mạnh Dung kể câu chuyện về tình phụ tử ẢNH: NSX

Ở vòng tranh tài lần này với chủ đề bolero kết hợp, các thí sinh phải thể hiện những bài hát có sự dung hòa giữa cổ điển và hiện đại, giữa cái chung và dấu ấn cá nhân. Huỳnh Thơ tiếp tục kể câu chuyện về cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân miền Tây sông nước. Cô hóa thân thành người con gái được ba là nhà giáo Mạnh Dung yêu thương hết mực. Màn hòa giọng Bàn tay cha mặn của cả hai gây xúc động cho người xem.

Huỳnh Thơ không giấu được sự xúc động, nhiều lần bật khóc khi trình diễn. Nữ thí sinh nói thêm khi kết hợp cùng nhà giáo Mạnh Dung, cô có chút áp lực bởi đây không chỉ là một nghệ sĩ gạo cội mà còn là một thần tượng của ba mình. Tuy nhiên trong quá trình làm việc chung, cô học hỏi được nhiều điều từ bậc tiền bối để hoàn thành bài thi. “Bác gợi cho tôi cảm xúc như được diễn cùng ba của mình trên sân khấu vậy. Có lẽ vì thế mà tôi nhập tâm hơn, mọi áp lực dường như tan biến”, cô kể.

Giám khảo 'Tình bolero' nói về Huỳnh Thơ

Hamlet Trương là tác giả của ca khúc Bàn tay cha mặn, xúc động trước màn trình diễn của của Huỳnh Thơ. “Tôi làm giám khảo nhiều chương trình nhưng chưa lần nào rơi nước mắt vì sức phòng vệ cảm xúc hơi cao. Nhưng hôm nay, khi chú Mạnh Dung xuất hiện, tôi đã xúc động, cộng thêm diễn xuất của bạn nữa. Đây là lần đầu thí sinh hát nhạc của tôi mà tôi dành tặng điểm 10”, anh nói.

Huỳnh Thơ nhận điểm tuyệt đối trong đêm thi ẢNH: NSX

Đồng quan điểm, danh ca Phương Dung thừa nhận đã rơi nước mắt khi theo dõi bài thi của Huỳnh Thơ. Tiết mục chạm đến nỗi lòng của nữ giám khảo bởi bà cũng là một người mẹ với 8 người con. Còn đạo diễn Vũ Thành Vinh bất ngờ trước sự tiến bộ của Huỳnh Thơ. Nam giám khảo cũng tuyên bố sẽ dành tặng đàn em điểm tuyệt đối với bài thi này. Ngọc Sơn thừa nhận “cả khán phòng đã khóc vì em”. Với nam giám khảo thì: “Em không phải là người hát quá hay nhưng để lại một tiểu phẩm về tình cảm gia đình rất đẹp. Tôi tặng bạn 10 điểm”.

Liên tục nhận lời khen, Huỳnh Thơ không khỏi xúc động. Cô chia sẻ vì vòng thi này mang tính chất “sống còn” nên người thân trong gia đình đã quyết định đón người thân từ quê nhà lên theo dõi. Điều đó như giúp nữ MC có thêm cảm xúc, động lực để hoàn thành bài thi. “Tôi đam mê nghệ thuật từ rất nhỏ. Ba từng nói với tôi rằng: 'Ba xin lỗi, ba nghèo quá nên không nuôi lớn được ước mơ của con'. Nhưng ngày hôm nay tôi thực hiện được ước mơ của mình. Tôi biết ơn ba rất nhiều”, cô bộc bạch thêm.

Với bài thi này, Huỳnh Thơ nhận 4 điểm 10 từ ban giám khảo. Cô chia sẻ thêm về kết quả: “Mục tiêu lớn nhất của tôi khi đến Tình bolero chính là thể hiện được tình yêu dành cho dòng nhạc này và lan tỏa được vẻ đẹp của đất và con người miền Tây. Với tôi hành trình này đã quá trọn vẹn nên dù kết quả có thế nào tôi cũng cảm thấy tự hào”.