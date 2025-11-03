Nông dân miền Tây trồng giống dừa lùn ra trái chi chít

Giống dừa khó đếm hết trái

Với những người yêu thiên nhiên, đặc biệt là nông dân thích trồng trọt thì khi vào vườn dừa của ông Như chắc hẳn đều thấy mê. Có cây dừa buồng trái sum suê, chỉ cao hơn mặt đất khoảng nửa mét, muốn hái cũng rất dễ dàng. Những cây cao hơn đầu người một chút, đang vào độ sinh trưởng tốt thì buồng này nằm sát buồng kia, trái chi chít khó mà đếm xuể.

Ông Như phải dùng dây và cây nâng đỡ những buồng dừa vì quá sum suê ẢNH: THANH DUY

Ông Như cho biết giống dừa nói trên là dừa xiêm lùn xanh lục. Trước đây, cả khu vườn ông chỉ trồng tre bán măng và mới chuyển hướng sang trồng dừa từ năm 2020 đến nay. Ông Như cũng chính là người tiên phong khởi nghiệp với loại cây này ở cồn Sơn, với mục tiêu không bán trái mà để phục vụ du lịch.

Ông Như kể, trước đây cha ông bệnh nặng. Ông đã chở cha bằng xuồng đến nhà người thân ở tỉnh Vĩnh Long (cũ). Trên đường đi, ông trầm trồ khi thấy một hàng dừa tuy thân không cao nhưng nhiều trái khiến ai cũng ngước nhìn. Tiếc là do quá gấp nên ông Như không tiện ghé lại tìm hiểu. Sau đó, ông tình cờ gặp lại giống dừa này, được thưởng thức trực tiếp nên vô cùng thích thú, nhất là ưu điểm vỏ mỏng, nước ngọt thanh của nó.

Thân cây dừa mới cao ngang đầu gối đã ra trái sum suê ẢNH: THANH DUY

Sau khi được thưởng thức, ông Như tìm hiểu và đi đến Bến Tre cũ để mua giống về trồng. Trong số 100 cây giống ban đầu ông trồng chết khoảng 50 cây, cây nào chết ông bứng gốc trồng lại chứ không bỏ cuộc. Việc chăm sóc vườn dừa cũng không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Loại cây này cần bón phân, rửa gọn tàu lá thường xuyên. Thậm chí, mùa nắng, mỗi tuần chủ vườn còn phải tưới nước vào gốc 2-3 lần.

Tới thời điểm thích hợp, ông Như phải can thiệp cắt lưỡi mèo để hoa dừa nhanh bung ra ngoài. Tùy vào chiều dài của cuống mà ông sẽ cắt tỉa mỗi buồng còn từ 10-20 trái. Khi dừa lớn, trái trĩu nặng tàu dừa không nâng nổi. Chủ vườn phải buộc dây hoặc lấy cây đỡ từng buồng để không bị gãy.

Xử lý dừa ra trái quanh năm

Tốn công chăm sóc nhưng ông Như rất có động lực trồng giống dừa xiêm lùn. Bởi cây trồng được 1,5 m là cho trái, kể từ đó mang lại năng suất cao. Trên một cây, những buồng dừa với trái lớn nhỏ nối tiếp nhau phát triển. Nếu chỉ tính riêng những trái đã có cơm thì một cây có thể mang cùng lúc 8 buồng dừa, thậm chí nhiều hơn (hơn 200 trái – PV).

Ông Như xử lý dừa ra trái quanh năm ẢNH: THANH DUY

Đặc biệt, đam mê càng cao khi sau 4 năm trồng dừa (năm 2024), ông Như xử lý thành công cho dừa ra trái quanh năm. "Thông thường, giống dừa này chỉ cho trái đồng loạt 2-3 lần trong năm, tức có khoảng thời gian cây nghỉ ngơi không cho trái. Vườn dừa của tôi thì có thể cho trái từ tháng này qua tháng khác. Tất nhiên, để làm được điều này, cần chế độ chăm sóc, bón phân rất đặc biệt", ông Như từ chối nói sâu hơn vì đây là bí quyết của mình.

Với việc để trái quanh năm, một trái dừa của ông Như có thể tích nước khoảng 350-400ml, ít hơn so với dừa theo mùa tự nhiên. Tuy nhiên, thể tích này là tương đối phù hợp với nhu cầu một người uống nên khá thích hợp để phục vụ du lịch. Với 70 gốc dừa đang cho trái, trung bình một ngày ông Như có thể phục vụ 30 vị khách đến tham quan, thưởng thức nước dừa tại chỗ. Vườn dừa có sức hút nên nhiều năm qua ông không bán trái ra bên ngoài.

Dưới vườn dừa là thảm cỏ lá tre được cắt tỉa thường xuyên để mang lại không gian xanh mát ẢNH: THANH DUY

Hiện tai, ông Như đang cải tạo các phần đất còn lại trong khu vườn 4.500m2 để trồng toàn dừa xiêm lùn. "Vườn dừa của tôi phục vụ du lịch nên nói không với phân thuốc hóa học. Với những côn trùng gây hại, tôi chỉ dùng muối pha loãng với nước tưới từ đọt xuống để tiêu diệt", ông Như tâm sự.

Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn HTX du lịch nông nghiệp cồn Sơn, cho biết khi chăm sóc dừa, ông Như rất kỹ thuật và đặt nhiều tình cảm vào khu vườn. Ông chăm chút kỹ lưỡng từng ngày nên cây dừa có đủ sức để cho trái liên tục quanh năm. Bên cạnh đó, dưới tán dừa là những thảm cỏ lá tre, được cắt tỉa thường xuyên xanh mát. Đó là những yếu tố đã khiến khách du lịch hay chọn đến đây để thưởng thức nước dừa, tận hưởng bầu trong lành của thiên nhiên.