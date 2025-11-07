Cô gái xinh đẹp hát bolero khiến Ngọc Sơn quyết cho điểm tuyệt đối

Tập 2 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đoàn Bảo Ân, Mai Diễm My và N Ly. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Nhật Kim Anh.

Mai Diễm My sinh năm 1997, ghi điểm bởi chất giọng giàu cảm xúc. Cô từng tham gia nhiều chương trình trước khi bén duyên với Người kể chuyện tình Ảnh: NVCC

Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Các bạn đều có cá tính âm nhạc riêng, chọn bài rất phù hợp. Mong rằng trong những vòng sau, các em vẫn giữ vững phong độ”. Trong khi đó, Ngọc Sơn khen ngợi: “Mỗi người một chất giọng, giọng nam trầm, nữ cao đủ cả không ai làm tôi thất vọng”. Còn Nhật Kim Anh chia sẻ sự hồi hộp: “Chúng tôi rất chờ đợi xem các bạn sẽ mang đến điều gì mới mẻ cho khán giả”.

Trong đêm tranh tài, Mai Diễm My lựa chọn ca khúc Tương tư nàng ca sĩ để chinh phục ban giám khảo. Cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi vừa hát vừa diễn, nên khá hồi hộp. Tôi phải nhớ lời thoại, nắm nội dung kịch bản và phối hợp với bạn diễn nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi chưa từng đi diễn hay học qua trường lớp. Khi diễn, tôi chỉ nghĩ sao cho tự nhiên, thật lòng là được”.

Ngọc Sơn, Thái Châu bàn luận về bài thi của Mai Diễm My

Sự cố gắng và nỗ lực của Mai Diễm My đã được đền đáp xứng đáng. Giám khảo Ngọc Sơn dành “cơn mưa lời khen”: “Em hát rất tốt, giọng sáng, sạch và đẹp, rất tình cảm nhưng có vài đoạn luyến cần trau chuốt hơn”. Thậm chí, nam giám khảo còn ngẫu hứng hát lại một đoạn trong ca khúc Tương tư nàng ca sĩ để thị phạm, giúp đàn em tiến bộ hơn qua vòng thi sau.

“Đến với cuộc thi này không phải để nghe khen mà để nghe những lời góp ý chân thành để tiến xa”, ông cho hay. Dù vậy, Ngọc Sơn vẫn quyết tâm cho đàn em điểm tuyệt đối với bài thi tròn trịa này.

Dàn giám khảo bàn luận sôi nổi về bài thi chào sân của Mai Diễm My Ảnh: BTC

Trước nhận xét của Ngọc Sơn, danh ca Thái Châu bênh vực rằng “như thế đã ổn rồi”. “Bài này có giai điệu dễ thương, hát một câu là người ta cảm liền. Tôi thấy bạn làm tốt, nhưng bạn cũng ghi nhận lời của nghệ sĩ Ngọc Sơn vì đó cũng là điều khán giả mong muốn”. Bên cạnh đó, nam giám khảo cho rằng dù lần đầu thử sức ở mảng diễn xuất song Mai Diễm My đã thể hiện bình tĩnh, ghi điểm đối với ông.

Giám khảo Nhật Kim Anh không giấu nổi cảm xúc: “Từ hình thể, trang phục đến cách diễn của em đều rất bình tĩnh, duyên dáng. Em vừa cất giọng là tôi vỗ tay liền. Một tiết mục quá xuất sắc”. Không chỉ nhận điểm tuyệt đối từ Ngọc Sơn, màn thể hiện này còn giúp Mai Diễm My đạt điểm 10 từ Nhật Kim Anh và danh ca Thái Châu, dẫn đầu trong số 6 thí sinh tranh tài.

Cũng trong đêm thi, N Ly thể hiện ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu, được Ngọc Sơn góp ý: “Em giữ cột hơi chắc, không hề chênh phô. Nốt thấp chưa sắc sảo, nhưng nốt cao của em rất đẹp và mượt mà. Giọng hát của em dịu dàng, ngọt ngào và đầy cảm xúc”. Cô nhận được 29,75 điểm, xếp thứ 2 ngay sau Mai Diễm My. Trong khi đó, Đoàn Bảo Ân thể hiện ca khúc Ai đưa em về, đạt 28 điểm từ phía các giám khảo.