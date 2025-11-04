Lý do khiến O Hồng của 'Mưa đỏ' khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 159 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, khách mời là diễn viên Lê Hạ Anh (người thủ vai O Hồng trong Mưa đỏ) và vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh. Dàn nghệ sĩ không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ trong chương trình.

Đại Nghĩa động viên Quốc Thái trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Quốc Thái khiến nhiều người nghẹn ngào. Mẹ bỏ đi khi em mới 5 tháng tuổi, cậu bé lớn lên trong vòng tay của bà nội - bà Đặng Hồng Hạnh (sinh năm 1946) và cha là anh Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1978). Cách đây 1 năm, cha của Quốc Thái bị tai biến. Hiện anh chỉ có thể nghe hiểu, không nói chuyện hay tự sinh hoạt được, phải ngồi xe lăn. Từ đó, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của người mẹ già gần 80 tuổi.

Bà Hạnh làm nghề bó chổi thuê, nhưng vì vừa phải chăm sóc con trai nên mỗi ngày chỉ làm được khoảng 30.000 - 35.000 đồng. Toàn bộ chi phí thuốc men, ăn uống và sinh hoạt của ba người đều dựa vào số tiền ít ỏi ấy cùng sự giúp đỡ của hàng xóm. Dù tuổi cao sức yếu, bà Hạnh vẫn gắng gượng làm thêm những công việc như nhặt ve chai, phơi cơm khô bán lấy tiền mua thức ăn. Bà chỉ mong có chút vốn để nuôi vài con gà, con vịt sau nhà nhằm cải thiện cuộc sống.

Với Quốc Thái, hành trình đến trường mỗi ngày là trên chiếc xe đạp cũ đã hơn 5 năm tuổi. Dù yên xe rách, bánh xe thường xuyên hỏng, em vẫn gìn giữ cẩn thận vì đó là tài sản quý giá nhất của mình. Sau giờ học, Thái phụ bà nấu ăn, đi mò cua, bắt ốc, chăm sóc cha với mong muốn san sẻ bớt vất vả cho bà.

Diễn viên Hạ Anh bật khóc trước bà cụ gần 80 tuổi trở thành chỗ dựa cho gia đình Ảnh: NSX

Bữa cơm của gia đình thường đạm bạc, có khi chỉ là cháo trắng với ít bột ngọt. Dù thiếu vắng tình mẹ, Quốc Thái vẫn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học và hiểu chuyện. Em từng mong được gặp mẹ một lần, nhưng chưa bao giờ oán trách, chỉ buồn vì chưa cảm nhận được tình thương mẫu tử. Giờ đây, điều cậu bé ước mong nhất là cha sớm hồi phục và bà luôn mạnh khỏe.

Hạ Anh 'Mưa đỏ' và dàn nghệ sĩ trải lòng

MC Đại Nghĩa không giấu được xúc động khi lắng nghe câu chuyện. Anh xót xa trước hình ảnh người bà gần 80 tuổi vẫn là trụ cột của gia đình, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và lòng hiếu thảo của Quốc Thái.

Diễn viên Lê Hạ Anh bật khóc nức nở, ôm chầm lấy bà Hạnh vì thương cảm trước sự hy sinh và kiên cường của người phụ nữ tuổi gần 80. “Bà nuôi con, rồi nuôi cháu quá vất vả. Bà quá vĩ đại. Con thương bà quá”, cô nghẹn ngào nói. O Hồng của Mưa đỏ trong quá trình quay hình cũng liên tục lau nước mắt và động viên bà giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho hai cha con Quốc Thái.