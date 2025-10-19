Không nhận ra O Hồng trong phim 'Mưa đỏ'

Diễn viên Hạ Anh có màn "lột xác" trong bộ ảnh mới Ảnh: NVCC

Diễn viên Hạ Anh - người gây chú ý với vai O Hồng vừa trình làng bộ ảnh mới với phong cách ấn tượng. Nữ diễn viên chọn trang phục đen toát lên vẻ quyền lực, quyến rũ, khác với hình ảnh trẻ trung, nữ tính thường thấy. Bộ ảnh đánh dấu bước chuyển mình của người đẹp 9X, sau thành công của phim Mưa đỏ.

Một tháng kể từ khi tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền ra rạp, Hạ Anh và ê kíp vinh dự nhận được bằng khen ghi nhận đóng góp trong việc tái hiện những câu chuyện lịch sử đầy xúc động. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ - niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp của cô.

“Được nhận bằng khen là niềm vinh dự lớn cho O Hồng và cả Hạ Anh trong suốt hành trình làm nghề của mình. Cảm giác lắng nghe tên mình được xướng lên trong hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền cho bộ phim truyện điện ảnh Mưa đỏ, được phát biểu thực sự là một trải nghiệm đặc biệt vô cùng. Điều này khiến mình lâng lâng hạnh phúc suốt nhiều ngày sau đó”, cô chia sẻ.

Hạ Anh xem Mưa đỏ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Ảnh: NVCC

Trong phim, Hạ Anh vào vai O Hồng – cô lái đò kiêm y tá đưa những những người lính qua sông Thạch Hãn giữa bom đạn khốc liệt. Để hóa thân trọn vẹn, nữ diễn viên phải học chèo đò, quay liên tục trên sông nước lạnh giá suốt nhiều ngày liền. Hạ Anh tâm sự thêm những cảnh quay khói lửa, tiếng đạn pháo, hay khoảnh khắc Hồng tiễn người yêu ra chiến trường đã khiến bản thân không ít lần bật khóc ngay tại trường quay.

“Hạ Anh vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì đã cho mình cơ hội được sống trong một nhân vật đẹp như thế. Đó là một cơ duyên quý giá, vì O Hồng đã giúp Hạ Anh trưởng thành hơn trong nghề và trong cách nhìn về cuộc sống” , người đẹp bộc bạch.

Hạ Anh sau cơn sốt 'Mưa đỏ'

Trước đó, nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các phim như Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Chiếc vòng ngọc bích… Trên màn ảnh rộng, cô từng góp mặt trong một số dự án như Cô gái đến từ hôm qua, Lật mặt: 48h... Hạ Anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, cũng như khả năng biến hóa đa dạng khi đảm nhận nhiều tuyến nhân vật từ chính diện đến phản diện.

Hạ Anh trân trọng những cơ hội đến với mình sau phim Mưa đỏ Ảnh: NVCC

“Hạ Anh chưa bao giờ ngừng chờ đợi một vai diễn thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Đối với mình, mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ, dù là phim truyền hình hay điện ảnh, đều là một cái duyên. O Hồng cũng như vậy, khiến mình càng thêm tin rằng, chỉ cần tiếp tục kiên trì và đam mê, chắc chắn sẽ tìm thấy được vai diễn để đời đúng nghĩa”, cô trải lòng.

Sau Mưa đỏ, cuộc sống và sự nghiệp của Hạ Anh có nhiều thay đổi lớn. Bộ phim giúp nữ diễn viên đến gần khán giả, mở ra nhiều cơ hội và là động lực để cô kiên trì trong hành trình chinh phục màn ảnh rộng. “Mưa đỏ chắc chắn là dấu son đẹp và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của Hạ Anh tính đến hiện tại. Hạ Anh trân trọng tất cả những cơ hội mà phim đã mang tới và mình cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng để thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, mới mẻ và thử thách hơn”, cô chia sẻ.