Nữ MC VTV gây chú ý khi ‘sánh đôi’ cùng Phương Nam ‘Mưa đỏ’ là ai?

Huyền Châu và Phương Nam phối hợp ăn ý trong vai trò người dẫn chương trình tại một sự kiện ở Hà Nội ẢNH: NVCC

MC Huyền Châu của VTV cùng diễn viên Phương Nam (người thủ vai Tạ trong Mưa đỏ) đảm nhận vai trò dẫn tại sự kiện Hội trăng hạnh phúc, diễn ra tại Hà Nội. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông, biểu tượng cho tinh thần đoàn viên và gắn kết gia đình. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và cùng nhau trải nghiệm những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Là gương mặt quen thuộc của VTV, MC Huyền Châu ghi điểm bởi phong thái duyên dáng, nền nã cùng giọng nói truyền cảm. Ở bất kỳ sự kiện nào, cô cũng mang đến năng lượng tích cực và tinh thần chuyên nghiệp, góp phần tạo nên thành công cho chương trình. Xuất hiện tại Hội trăng hạnh phúc, Huyền Châu hóa thân thành hình ảnh chị Hằng, còn diễn viên Phương Nam trong tạo hình chú Cuội mang đến nét duyên dáng, gần gũi. Cặp đôi không chỉ thể hiện sự ăn ý mà còn tạo nên nhiều khoảnh khắc ấm áp, vui tươi.

Nữ biên tập viên cho thấy sự kỹ tính, luôn chăm chút về ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước khán giả ẢNH: NVCC

Lần đầu thử sức ở vai trò MC, Tạ của Mưa đỏ không giấu được sự bỡ ngỡ. Tuy nhiên Huyền Châu đã dành thời gian trao đổi, luyện tập cùng Phương Nam để cả hai có thể phối hợp ăn ý và tung hứng tự nhiên trên sân khấu. Chia sẻ về người bạn dẫn đặc biệt, Huyền Châu bật mí: “Tôi thật sự bất ngờ khi Phương Nam - chàng diễn viên từng hóa thân mạnh mẽ, gai góc trong Mưa đỏ - lại có thể dẫn chương trình duyên dáng và hoạt ngôn đến vậy. Anh rất cầu tiến, nhiệt tình...”.

Về phần mình, Phương Nam bày tỏ niềm vui khi lần đầu được “sánh đôi” cùng đàn chị. Sự kết hợp giữa một nữ MC duyên dáng và chàng diễn viên đa năng góp phần làm nên thành công cho Hội trăng hạnh phúc.

Vẻ đẹp đời thường trong trẻo của MC Huyền Châu ẢNH: NVCC

Huyền Châu mong tìm được tình yêu chân thành

Huyền Châu sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội rồi bén duyên với công việc người dẫn chương trình. Cô từng tham gia dẫn dắt nhiều chương trình, trong đó có Cà phê sáng, Chuyện đêm muộn… gây ấn tượng bởi lối dẫn nhẹ nhàng. Ngoài ra, nữ MC còn ghi điểm bởi phong cách thời trang thanh lịch.

Dù bận rộn với công việc song Huyền Châu luôn dành thời gian chăm chút cho bản thân. Nhờ đó, khán giả luôn nhìn thấy một nữ MC với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Huyền Châu tâm sự vì bận rộn với các dự án nên cô gặp khó khăn khi hẹn hò. Dù vậy, sao nữ vẫn mong sẽ sớm tìm được một tình yêu chân thành, đồng điệu trong tâm hồn.

