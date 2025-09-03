Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV

Thạch Anh
Thạch Anh
03/09/2025 11:27 GMT+7

Tối 2.9, xuất hiện trên sóng bản tin thời sự VTV1, biên tập viên Minh Trang không chỉ ghi điểm vì phong thái tự tin mà còn bởi nhan sắc ngọt ngào.

Xuất hiện trên bản tin thời sự VTV1 tối 2.9, Minh Trang nhận được sự yêu mến của khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào và thần thái rạng ngời. Diện áo dài truyền thống nổi bật với sắc đỏ cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, nữ biên tập viên toát lên thần thái sang trọng, dịu dàng mà vẫn đầy niềm tự hào dân tộc. Lập tức, thông tin về cô được dân mạng tìm kiếm.

Nhan sắc ngọt ngào của biên tập viên Minh Trang

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 1.

Minh Trang chia sẻ đây là bản tin đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm làm biên tập viên. Cô bộc bạch: “Không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc mà tôi còn mong muốn kể câu chuyện về lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của một người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, đang sải cánh bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên mới”

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 2.

Không chỉ “gây bão” bởi nhan sắc, biên tập viên Minh Trang còn khiến khán giả tò mò hơn khi biết “profile” của mình. Trước khi bén duyên với công việc MC - biên tập viên, cô từng tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 3.

Tính đến hiện tại, Minh Trang đã có 18 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó hơn 10 năm đảm nhận vị trí dẫn chương trình thời sự. Điểm đặc biệt giúp biên tập viên Minh Trang tạo dấu ấn trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua chính là phong thái và giọng điệu mỗi lần lên sóng

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 4.

Là gương mặt dẫn quen thuộc của Bản tin thời sự, Câu chuyện văn hóa... cùng nhiều chương trình, phóng sự khác trên kênh VTV1, nữ biên tập viên sinh năm 1987 ưu tiên diện nhiều mẫu thiết kế áo dài khác nhau. Cô luôn chăm chút cho trang phục, ngoại hình một cách kỹ lưỡng nhất trong mỗi lần lên hình

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 5.

Để phù hợp với áo dài, Minh Trang thường để tóc dài, trang điểm theo phong cách dịu dàng và nhẹ nhàng. Nữ biên tập viên cũng từng tiết lộ đằng sau khuôn hình rực rỡ là rất nhiều sự chăm lo của mọi người

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 6.

Không chỉ là trang phục bắt buộc, chính bản thân Minh Trang cũng rất yêu những tà áo dài và luôn cảm thấy tự tin khi được diện chúng. Trên trang cá nhân, Minh Trang thường xuyên chia sẻ nhiều bức ảnh "tranh thủ check-in" với tà áo dài trước hoặc sau khi lên sóng

ẢNH: NVCC

Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV- Ảnh 7.

Trong cuộc sống đời thường, Minh Trang chuộng phong cách đơn giản nhưng thanh lịch. Khoảnh khắc cô diện áo thun trắng kết hợp với khăn có in hình sao vàng khi chia sẻ trên mạng xã hội được khán giả khen ngợi

ẢNH: NVCC

Nhan sắc biên tập viên thời sự gây chú ý ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhan sắc biên tập viên thời sự gây chú ý ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Lê Thu Hòa - biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội gây chú ý khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025.

