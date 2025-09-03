Nhan sắc nữ biên tập viên dẫn bản tin thời sự VTV

Minh Trang chia sẻ đây là bản tin đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm làm biên tập viên. Cô bộc bạch: “Không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc mà tôi còn mong muốn kể câu chuyện về lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của một người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, đang sải cánh bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên mới”