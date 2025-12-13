Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'

Thạch Anh
Thạch Anh
13/12/2025 06:52 GMT+7

Trải qua các vòng tranh tài, diễn viên Hiền Trang vỡ òa khi được xướng tên cho danh hiệu quán quân 'Tình bolero 2025'.

Ở vòng chung kết Tình bolero, Hiền Trang gây xúc động khi thể hiện liên khúc Gánh đời gánh con - Làm mẹ - Cát bụi cuộc đời. Trên sân khấu, nữ thí sinh vào vai người mẹ trẻ, phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Thời gian không còn nhiều, cô bắt đầu lặng lẽ thu xếp mọi việc, chuẩn bị chu toàn cho mẹ ruột và con gái nhỏ trước khi rời khỏi cuộc đời.

Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'- Ảnh 1.
Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'- Ảnh 2.

Hiền Trang gây xúc động khi kể câu chuyện về tình cảm gia đình

ẢNH: NVCC

Tiết mục đẩy lên cao trào khi người mẹ phát hiện cô con gái nhỏ mắc bệnh nặng. Câu chuyện cảm xúc kết hợp cùng chất giọng ngọt ngào của Hiền Trang đã chinh phục ban giám khảo. Hamlet Trương khẳng định Hiền Trang vẫn giữ vững phong độ qua từng vòng thi. Đến tận những tiết mục cuối cùng, cô vẫn mang lại cho anh cảm xúc trọn vẹn.

Trong khi đó, Phương Dung dành lời khen ngợi cho khả năng ca diễn của sao phim Cổng mặt trời, còn Đông Đào khẳng định bản thân “khóc từ đầu đến cuối” khi theo dõi bài thi của đàn em.

Phần thể hiện ấn tượng này giúp Hiền Trang vượt qua các thí sinh để giành ngôi vị cao nhất tại Tình bolero 2025. Trong khoảnh khắc nhận giải, nữ diễn viên không khỏi xúc động. Hiền Trang cho biết nhiều ngày liền cô “mất ăn mất ngủ” vì áp lực thi cử, chỉ hy vọng được khán giả đón nhận. Đến khi được xướng tên cho danh hiệu quán quân, Hiền Trang bất ngờ không tin đây là sự thật. Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi hạnh phúc khi nhận được tình cảm yêu thương từ phía mọi người, chỉ biết sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất trong sự nghiệp để đáp lại tấm lòng đó”.

Hiền Trang trước 'Tình bolero'

Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'- Ảnh 3.

Ngoài ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào, Hiền Trang còn thể hiện thế mạnh diễn xuất trên sân khấu

ẢNH: NVCC

Xuất thân trong gia đình lao động ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ), sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hiền Trang lên TP.HCM phụ mẹ buôn bán. Cơ duyên nghệ thuật đến với cô một cách tình cờ khi người anh quen biết mời đi dẫn chương trình và hát vào buổi tối. Năm 2006, đại diện một công ty quảng cáo nghe được giọng hát của Hiền Trang rồi ngỏ lời mời thu âm, quay MV để quảng bá sản phẩm. Dự án này bất ngờ được khán giả yêu thích, mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp của người đẹp.

Theo Hiền Trang, cũng nhờ dự án này, đạo diễn Xuân Phước mời cô tham gia phim của mình. Từ vai phụ, cô tiếp tục được đạo diễn Nguyễn Dương tin tưởng giao vai thứ chính trong Ngõ vắng, rồi đến Mai trong Cổng mặt trời. 

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Hiền Trang vẫn được yêu mến qua nhiều ca khúc phát hành từ năm 2007. Cô từng có hai album được công ty hỗ trợ sản xuất gồm Tình sầu em mang Không thể thiếu anh trong đời. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, cô chưa từng tự mình đầu tư bất cứ sản phẩm âm nhạc nào.

Lấy nước mắt giám khảo, diễn viên Hiền Trang trở thành quán quân 'Tình bolero'- Ảnh 4.

Hiền Trang vỡ òa khi giành quán quân Tình bolero 2025

ẢNH: NVCC

Những áp lực, va chạm trong môi trường phim trường khiến Hiền Trang từng có thời gian muốn buông bỏ nghệ thuật vì cảm thấy bản thân không phù hợp. Cô chỉ nhận lời tham gia những dự án mang tính nghĩa tình với các đồng nghiệp thân thiết.

Về mối duyên đến với Tình bolero, Hiền Trang kể cô được mời tham gia từ mùa đầu tiên, thời điểm nghệ sĩ Quý Bình đăng quang. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, đến năm 2025, người đẹp mới thật sự sẵn sàng tranh tài. “Tôi muốn quay lại, làm điều gì đó thật đẹp để dành tặng những người thân yêu của mình. Bởi trước đó, nhiều khán giả từng hỏi rằng lâu rồi không thấy Hiền Trang tham gia chương trình”, cô kể.

Không chỉ đoạt ngôi vị cao nhất, Hiền Trang còn nhận thêm giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất. Sau cuộc thi, nữ diễn viên cho biết cô sẽ tập trung trau dồi thanh nhạc và đầu tư ra mắt album đầu tay. Người đẹp mong muốn được tham gia các sân khấu âm nhạc, chương trình giải trí để tiếp tục cống hiến và xứng đáng với danh hiệu ban tổ chức đã trao tặng.

