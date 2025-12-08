Đám cưới hoành tráng của con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và nữ diễn viên 'Vị đắng tình yêu'

Ngày 7.12, lễ đón dâu của "rich kid" Tiên Nguyễn và bạn trai Justin Cohen diễn ra tại TP.HCM. Tiên Nguyễn được biết đến là con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, vai chính phim Vị đắng tình yêu. Ngoài ra, cô còn là em chồng của "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà.

Trong ngày trọng đại, cô dâu, chú rể và gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn đều lựa chọn diện áo dài truyền thống. Bên cạnh đó, chồng của rich kid Tiên Nguyễn còn khiến nhiều người trầm trồ và ngưỡng mộ khi đến đón dâu bằng dàn xe sang được trang trí hoa tươi.

Cặp đôi trong ngày cưới ẢNH: MẠNH BI

Chứng kiến con gái yêu lên xe hoa, vợ chồng tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không tránh khỏi sự xúc động. Buổi lễ của cặp đôi này được thắt chặt an ninh để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Vào buổi tối, cô dâu Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen tiếp tục tổ chức tiệc để chiêu đãi người thân, bạn bè tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM.