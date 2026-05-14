Noo Phước Thịnh bức xúc vì bị giả mạo phát ngôn liên quan đến Miu Lê

Noo Phước Thịnh bức xúc khi hình ảnh và giọng nói của anh bị giả mạo bằng công nghệ AI Ảnh: FBNV

Động thái của Noo Phước Thịnh

Hôm 13.5, ca sĩ Noo Phước Thịnh bày tỏ sự bức xúc khi bị một fanpage sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói, gán cho anh những phát ngôn liên quan đến Miu Lê. Theo nội dung lan truyền, đoạn video giả mạo hình ảnh nam ca sĩ có nội dung "Noo nói gì về drama của Miu Lê?", kèm chia sẻ: "Tôi nghĩ điều buồn nhất trong showbiz không phải là một nghệ sĩ mất spotlight mà là đánh mất chính hình ảnh mình xây suốt nhiều năm chỉ vì vài phút không kiểm soát được bản thân...".

Tuy nhiên, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi khẳng định anh chưa từng phát ngôn như trong video. Đồng thời, anh cho biết trang đăng tải nội dung này có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo, cờ bạc. Trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh lên tiếng: "Noo có thể xin cả nhà mỗi người chung tay một lượt report (báo cáo) để xóa sạch trang này cũng như những clip như vậy để tránh mọi người bị lừa đảo được không?".

Sau đó, phía công ty quản lý của nam ca sĩ cũng phát đi thông báo chính thức, cảnh báo về việc hình ảnh nghệ sĩ bị sử dụng trái phép bằng công nghệ AI. Đại diện công ty cho biết: "Đây là trang web chuyên lừa đảo và cờ bạc. Phía Noo Entertainment xin chính thức đưa ra cảnh báo về trang này và cả những nội dung mà trang đang đưa tin. Trang mạng này đã sử dụng hình ảnh của Noo trái phép để dùng công nghệ AI đưa ra những thông tin hoàn toàn không có thật. Chúng tôi sẽ biết ơn rất nhiều nếu như mọi người giúp báo cáo trang này cũng như những nội dung như thế này trên tất cả các nền tảng".

Sự nghiệp và hình ảnh gây dựng suốt nhiều năm của Miu Lê sụp đổ nhanh chóng vì scandal liên quan đến ma túy Ảnh: FBNV

Chia sẻ của phía Noo Phước Thịnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều tài khoản mạng bày tỏ sự bức xúc lẫn lo ngại trước tình trạng công nghệ AI bị lạm dụng để cắt ghép hình ảnh, giọng nói nghệ sĩ ngày càng phổ biến. Các ý kiến cho rằng việc sử dụng AI để tạo ra các phát ngôn giả mạo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của người nổi tiếng mà còn góp phần lan truyền thông tin sai lệch, dễ khiến công chúng hiểu lầm.

Những ngày qua, thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma túy thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Từ ồn ào này, nhiều tài khoản, trang mạng liên tục đăng tải các nội dung cắt ghép, thậm chí chế giễu hình ảnh của nữ ca sĩ nhằm câu tương tác. Một số nghệ sĩ liên quan hoặc từng có mối quan hệ thân thiết với Miu Lê như Karik cũng bất ngờ trở thành chủ đề cho các bài đăng thiếu kiểm chứng.

Tối 11.5, mạng xã hội lan truyền một bài đăng được cho là của Karik khi nam rapper chia sẻ lại ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay kèm dòng trạng thái: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Tuy nhiên, Karik nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải lại hình ảnh bài viết đang lan truyền và khẳng định: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui". Động thái của Karik tiếp tục cho thấy tình trạng nhiều nội dung cắt ghép, gán ghép phát ngôn nghệ sĩ đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội những ngày qua.























