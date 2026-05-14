Vụ bê bối gia tộc Singha: Dàn sao Thái Lan đồng loạt xin lỗi

Tay Tawan và Milli, hai trong số nhiều nghệ sĩ phải công khai xin lỗi Ảnh: Thairath

Theo nhật báo Thairath, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã bùng phát trên mạng xã hội Thái Lan sau khi nam doanh nhân Pi Sunit Scott đăng tải video "đáp trả" em trai mình là Psi Scott liên quan đến những lùm xùm chấn động gia tộc Singha.

Đoạn video này được đăng trực tiếp trên tài khoản Instagram của vợ anh - nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan (ngôi sao đình đám với hơn 4 triệu người theo dõi), khiến sự việc càng thêm lan rộng và trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Đáng chú ý, nhiều ngôi sao hàng đầu của showbiz Thái đã vào tương tác, nhấn "thích" hoặc để lại bình luận động viên Mild giữa lúc cô đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, hành động này lập tức vấp phải sự công kích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Theo Thairath, dư luận cho rằng các nghệ sĩ đang gián tiếp ủng hộ phía "kẻ bắt nạt" và thờ ơ trước những nỗi đau mà người em Psi Scott đã trải qua.

Trước sức ép dư luận, nam diễn viên Tay Tawan Vihokratana (ngôi sao chủ chốt của GMMTV) đã phải đăng tâm thư dài. Theo Thairath, Tay Tawan giải thích anh nhấn "thích" trước khi nắm bắt được toàn bộ diễn biến sự việc, chỉ đơn giản là muốn ủng hộ người bạn (nữ diễn viên Mild) đang bị tấn công bằng những lời lẽ thô tục.

"Tôi xin lỗi nếu hành động của mình gây hiểu lầm rằng tôi ủng hộ bạo lực gia đình. Tôi luôn đứng về phía công lý và tin rằng gia đình phải là không gian an toàn", Tay Tawan chia sẻ.

Tương tự, nữ rapper Milli Danupha (người từng gây tiếng vang tại lễ hội âm nhạc Coachella) cũng gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội X. Cô thừa nhận sự thiếu thận trọng khi sử dụng ngôn từ và bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây thất vọng cho công chúng.

Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội Cheer Thikhamporn dù giữ nguyên bình luận ủng hộ nhưng cũng phải lên livestream đính chính. Cô khẳng định với khán giả rằng mình chỉ ủng hộ trạng thái tinh thần của bà bầu Mild Lapassalan chứ không hề đứng về phía sai trái trong mâu thuẫn gia đình này.

Nữ diễn viên Mild Lapassalan Ảnh: Instagram NV

Góc tối của gia tộc Singha quyền lực

Theo Bangkok Post, nguồn cơn bắt đầu khi nhà hoạt động bảo tồn Siranudh "Psi" Scott (29 tuổi) công khai tuyên bố không muốn được gọi là "người thừa kế gia tộc Singha".

Trong đoạn video đầy nước mắt được Bangkok Post dẫn lại, Psi Scott tố cáo mình từng bị một thành viên trong gia đình xâm hại nhiều lần khi còn nhỏ. Anh cay đắng khẳng định các bậc tiền bối trong gia tộc Bhirombhakdi (chủ sở hữu đế chế bia Singha) đều biết rõ sự việc qua các bằng chứng ghi âm nhưng lại chọn cách im lặng để bảo vệ danh tiếng gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, Bangkok Post cũng thông tin thêm về thực tại nghiệt ngã mà Psi đang đối mặt: Anh bị chính mẹ ruột đệ đơn kiện đòi lại tài sản thừa kế từ người ông quá cố Chamnong Bhirombhakdi (cựu Chủ tịch Singha Corp). Sự việc này đã đẩy mâu thuẫn của gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan ra ánh sáng, kéo theo cả những người nổi tiếng không liên quan trực tiếp vào "vòng xoáy" thị phi.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa anh em nhà Scott và những phản ứng của giới nghệ sĩ vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông xứ Chùa Vàng.