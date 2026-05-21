Nhóm học sinh lớp 8 mưu trí giúp công an bắt nghi phạm trộm cắp

Ngày 21.5, Công an xã Hòa Hội cho biết đã bàn giao hồ sơ, nghi phạm Hồ Ngọc Sơn (19 tuổi, ở xã Hòa Hội) cùng tang vật cho Công an phường Đông Hải (Khánh Hòa) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Hồ Ngọc Sơn (19 tuổi, ở xã Hòa Hội, Gia Lai) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18.5, trong lúc đi chơi, nhóm 5 học sinh lớp 8 của Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội) phát hiện Sơn điều khiển xe mô tô không gắn biển số và có nhiều dấu hiệu bất thường. Thấy nghi vấn, các em đã nhanh chóng tìm cách báo tin cho trực ban Công an xã Hòa Hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Hòa Hội đã triển khai lực lượng kiểm tra, mời Sơn về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận ngày 17.5, trong lúc ở nhà một người bạn tại phường Đông Hải, đã lợi dụng sơ hở để trộm xe máy Honda Wave cùng 2 điện thoại di động.

Xe máy (bị tháo biển số) đã được công an thu hồi ẢNH: TRỊ BÌNH

Sau khi trộm cắp tài sản, Sơn tháo biển số xe rồi chạy xe cùng tang vật về xã Hòa Hội để tiêu thụ. Tuy nhiên, Sơn đã bị nhóm học sinh Trường THCS Cát Hanh phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Việc kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về đối tượng trộm cắp của nhóm học sinh Trường THCS Cát Hanh cho thấy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.