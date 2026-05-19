Bắt nghi phạm thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy và iPhone trong 1 ngày

Trần Ngọc
19/05/2026 17:30 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ A Rit (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản, lấy 1 điện thoại iPhone 15 và 1 xe máy trong ngày 17.5.

Chiều 19.5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự A Rit (28 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong ngày thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe máy và điện thoại Iphone 15 - Ảnh 1.

Hiện trường nơi A Rit thực hiện vụ trộm điện thoại iPhone 15 tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang

ẢNH: HOÀNG ĐÔ

Theo xác minh ban đầu, ngày 17.5, Công an phường Thới Sơn, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy hiệu Honda Vision tại khu vực tổ 19, khóm Hòa Thuận, phường Thới Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm trộm xe.

Qua thông tin và hình ảnh người dân cung cấp, ngày 18.5, lực lượng Công an phường Thới Sơn đã xác định A Rit là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy trên nên mời về trụ sở công an làm việc.

Trong ngày thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe máy và điện thoại Iphone 15 - Ảnh 2.

A Rit và chiếc xe máy tang vật trộm của người dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

ẢNH: HOÀNG ĐÔ

Tại cơ quan công an, A Rit khai nhận lợi dụng sự sơ hở của người dân, nghi phạm này đã ra tay thực hiện trộm chiếc xe máy Honda Vision của người dân tại phường Thới Sơn. Ngoài ra, A Rit còn khai nhận, cùng ngày 17.5, đã lẻn vào nhà dân trên đường Châu Thị Tế, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để lấy trộm điện thoại iPhone 15 màu trắng. Theo hồ sơ của công an, A Rit từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện lực lượng công an đã thu hồi các tang vật của 2 vụ trộm cắp và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

An Giang: Trộm đột nhập cửa hàng lấy hơn 80 điện thoại di động

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp công an các tỉnh truy tìm băng trộm đột nhập một cửa hàng ở TX.Tân Châu, lấy trộm hơn 80 điện thoại di động.

