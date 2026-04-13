Bắt nhóm trộm cắp tài sản khách du lịch tại bãi biển Nha Trang

Ngày 13.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng thường xuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Loan (49 tuổi, ở phường Tây Nha Trang), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, ở phường Nha Trang).

Công an tỉnh Khánh Hòa bắt 3 nghi phạm trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm người này đã cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch dọc tuyến bờ biển Nha Trang với sự phân công chặt chẽ. Cụ thể, Thu và Tiến có nhiệm vụ đi dọc bờ biển tìm kiếm những du khách để tài sản sơ hở, sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Loan trực tiếp ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Loan giao lại cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Từ ngày 2 - 9.4, nhóm Loan, Thu và Tiến thực hiện 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 9 điện thoại và 400 USD của khách du lịch

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2.4 đến ngày 9.4, nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 9 điện thoại thông minh và 400 USD của khách du lịch. Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tắm biển, vui chơi tại các điểm du lịch, nhằm hạn chế nguy cơ bị trộm cắp tài sản.