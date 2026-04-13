Bắt nhóm trộm cắp tài sản khách du lịch tại bãi biển Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
13/04/2026 16:54 GMT+7

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Ngày 13.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng thường xuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Loan (49 tuổi, ở phường Tây Nha Trang), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, ở phường Nha Trang).

Bắt nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản du khách ở bãi biển Nha Trang - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa bắt 3 nghi phạm trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm người này đã cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch dọc tuyến bờ biển Nha Trang với sự phân công chặt chẽ. Cụ thể, Thu và Tiến có nhiệm vụ đi dọc bờ biển tìm kiếm những du khách để tài sản sơ hở, sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Loan trực tiếp ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Loan giao lại cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bắt nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản du khách ở bãi biển Nha Trang - Ảnh 2.

Từ ngày 2 - 9.4, nhóm Loan, Thu và Tiến thực hiện 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 9 điện thoại và 400 USD của khách du lịch

ẢNH: CACC

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2.4 đến ngày 9.4, nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 9 điện thoại thông minh và 400 USD của khách du lịch. Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tắm biển, vui chơi tại các điểm du lịch, nhằm hạn chế nguy cơ bị trộm cắp tài sản.

Hưng Yên: Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật ở chùa Nôm

Hưng Yên: Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật ở chùa Nôm

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 5 nghi phạm đột nhập vào chùa Nôm trộm cắp nhiều cổ vật bằng đá, như tranh, lư, rồng, hổ, búp sen…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
