Đề xuất cấm xích lô ở Nha Trang: Sinh kế người lao động sẽ ra sao?

Văn bản được ban hành sau khi địa phương nhận chỉ đạo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả triển khai các giải pháp xử lý tình trạng xích lô ở Nha Trang hoạt động gây ùn tắc giao thông.

Vì sao đề xuất cấm xích lô ở Nha Trang?

Theo UBND phường Nha Trang, tình trạng xích lô điện vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày càng phổ biến. Trên các tuyến đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Hồng Bàng..., xích lô điện hoạt động nhiều vào buổi tối, thường di chuyển thành đoàn kéo dài, thậm chí dàn hàng ngang gây ùn tắc.

Phường Nha Trang (Khánh Hòa) đề xuất xem xét cấm lưu thông xe xích lô do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: BÁ DUY

Nhiều trường hợp chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao, đi sai làn. Tại tuyến đường ven biển Trần Phú (đoạn từ Trần Quang Khải đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã có quy định cấm xích lô lưu thông nhưng nhiều tài xế vẫn vi phạm để đón, trả khách.

UBND phường Nha Trang nhận định phần lớn xích lô đang hoạt động là phương tiện thô sơ tự sản xuất, tự ý gắn động cơ điện nhưng chưa được kiểm định, đăng ký. Khi gắn động cơ, vận tốc tăng cao khiến phương tiện dễ lật khi vào cua gấp; hệ thống phanh không bảo đảm an toàn; thiết bị điện và ắc quy lắp đặt tự chế tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

Ngoài ra, phương tiện không có bảo hiểm nên khi xảy ra tai nạn, quyền lợi của hành khách khó được bảo đảm.

CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử phạt xe xích lô trên đường Trần Phú, phường Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, tình trạng "chặt chém", móc nối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm để chèo kéo, dẫn dụ du khách hưởng hoa hồng vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Một số tài xế còn sử dụng loa nhạc với âm lượng lớn vào ban đêm, gây mất trật tự công cộng.

Từ những vấn đề trên, UBND phường kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cấm xích lô lưu thông trên địa bàn.

Nghiệp đoàn đề nghị không cấm xích lô ở Nha Trang đột ngột

Ở góc nhìn khác, ông Lê Quang Nhất, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang, cho rằng việc cấm xích lô ở Nha Trang cần được cân nhắc thấu đáo, phù hợp thực tiễn và nên có lộ trình thay vì cấm hoàn toàn.

Theo ông Nhất, thời gian qua, nghiệp đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, quán triệt đoàn viên chấp hành quy định về an toàn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức ứng xử văn minh với du khách. Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm chủ yếu là tài xế tự do, không thuộc diện quản lý của nghiệp đoàn.

Nghiệp đoàn kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng quy chế cụ thể về thời gian, tuyến đường hoạt động đối với xích lô; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xích lô từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của du lịch Nha Trang, đặc biệt với du khách quốc tế. Hiện trên địa bàn có hơn 1.000 xe xích lô hoạt động, trong đó khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn, số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do.

Phần lớn tài xế là người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, phụ thuộc vào nghề xích lô để mưu sinh. Vì vậy, nếu cấm xích lô ở Nha Trang mà không có lộ trình phù hợp, sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều lao động yếu thế.