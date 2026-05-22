Cảnh tượng hiếm gặp: Cò nhạn sách Đỏ kéo đàn về cánh đồng Đắk Lắk

Ngày 22.5, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên), cho biết những ngày gần đây, địa phương ghi nhận đàn cò nhạn quý hiếm với số lượng hàng trăm con xuất hiện trên các cánh đồng để kiếm ăn.

Theo ông Lành, đàn cò này không phải lần đầu xuất hiện tại địa phương mà cứ vài năm lại quay trở lại.

"Đặc biệt, đàn cò nhạn xuất hiện lần gần nhất tại xã Hòa Thịnh là vào tháng 3.2026. Lần này, đàn cò tiếp tục di cư đến khu vực cánh đồng Mỹ Xuân, Mỹ Điền để kiếm ăn", ông Lành thông tin.

Đàn cò nhạn hàng trăm con đi kiếm ăn trên những cánh đồng ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ẢNH: H.T

Sự xuất hiện của đàn chim giữa mùa gặt khiến nhiều người dân thích thú bởi tạo nên bức tranh sinh động giữa vùng quê.

"Đàn cò nhạn di cư đến địa phương kiếm ăn cũng tạo nên một vẻ đẹp trên những cánh đồng. Tuy nhiên, cò nhạn hay còn có tên gọi là cò ốc, thuộc sách Đỏ nên người dân tuyệt đối không nên săn bắt, đặt bẫy. Mọi trường hợp săn bắt, đặt bẫy cò nhạn sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định", ông Lành nhấn mạnh.

Đầu tháng 5 là thời điểm những cánh đồng lúa tại xã Hòa Thịnh bước vào vụ thu hoạch. Sau mùa gặt, lượng thức ăn trên đồng ruộng trở nên phong phú hơn, thu hút nhiều loài chim tìm đến kiếm ăn, trong đó có đàn cò nhạn quý hiếm.

Những cánh đồng lúa vừa thu hoạch trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho đàn cò nhạn quý hiếm ẢNH: H.T

Theo thông tin từ Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ NN-MT), cò nhạn có tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc điểm nhận dạng đặc trưng của cò nhạn là bộ lông màu trắng phối đen ánh lục, thường di chuyển theo nhóm lớn và chao lượn trên không trung.

Cò nhạn chủ yếu sinh sống tại các vùng đất ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển, nơi có nguồn thức ăn dồi dào như ốc, cua, ếch... Tại Việt Nam, loài này thường phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam bộ.