Xác định đàn chim xuất hiện ở Quảng Ngãi là cò nhạn, không phải sếu cổ đen

12/05/2026 14:29 GMT+7

Qua theo dõi và xác minh bằng flycam, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi xác định đàn chim xuất hiện tại đầm La Băng là cò nhạn, không phải sếu cổ đen quý hiếm như nhận định ban đầu từ hình ảnh người dân cung cấp.

Chiều 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực IX (Quảng Ngãi), cho biết qua xác minh bằng hình ảnh flycam, đơn vị xác định đàn chim di cư xuất hiện tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi) là cò nhạn (còn gọi là cò ốc), không phải sếu cổ đen như nhận định ban đầu.

Cò nhạn đang ăn tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC IX

Theo ông Cường, nguyên nhân dẫn đến việc nhận định nhầm là do hình ảnh người dân cung cấp trước đó bị mờ, chụp từ khoảng cách xa nên khó xác định chính xác loài chim.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 8.5, Hạt kiểm lâm khu vực IX nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một đàn chim di cư nghi là sếu cổ đen đang kiếm ăn tại đầm La Băng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường để xác minh. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đàn chim đã rời khỏi khu vực.

Ảnh đàn chim hoang dã di cư đang ăn trên đầm La Băng, xã Đình Cương do người dân cung cấp

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Qua làm việc với người dân địa phương, lực lượng chức năng được cung cấp một số hình ảnh chụp bằng điện thoại từ xa cùng thông tin mô tả sơ bộ. Từ các dữ liệu ban đầu này, kiểm lâm nhận định đàn chim nghi là sếu cổ đen - loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Để kịp thời bảo vệ đàn chim di cư, Hạt kiểm lâm khu vực IX đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã và tiếp tục theo dõi sự xuất hiện của đàn chim tại khu vực.

Hạt kiểm lâm khu vực IX dùng flycam để kiểm tra xác minh đàn chim di cư đang ăn trên đầm La Băng, xã Đình Cương

ẢNH: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC IX

Đến khoảng 5 giờ ngày 12.5, lực lượng kiểm lâm tiếp tục kiểm tra thực địa tại đầm La Băng, đồng thời sử dụng flycam để ghi hình cận cảnh đàn chim khi đang kiếm ăn.

Từ hình ảnh và video thu được, đối chiếu với tài liệu chuyên ngành và tham khảo ý kiến chuyên gia, cơ quan chức năng xác định loài chim xuất hiện tại địa phương là cò nhạn, thuộc nhóm động vật thông thường, không phải sếu cổ đen.

Đàn cò nhạn đang kiếm ăn trên đầm La Băng, xã Đình Cương

ẢNH: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC IX

Trước đó, Hạt kiểm lâm khu vực IX cũng có gửi văn bản đến nhiều địa phương thuộc phạm vi quản lý như các xã Phước Giang, Vệ Giang, Thiện Tín, Trà Giang, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Mai, Nghĩa Giang, Tư Nghĩa, Đình Cương yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và các loài chim di cư xuất hiện trên địa bàn.

