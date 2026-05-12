Quảng Ngãi: Đàn sếu cổ đen quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại đầm La Băng

Hải Phong
12/05/2026 05:08 GMT+7

Hàng trăm cá thể sếu cổ đen, loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, bất ngờ xuất hiện tại hồ La Băng (Quảng Ngãi).

Ngày 11.5, Kiểm lâm khu vực IX (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã ghi nhận hàng trăm cá thể sếu cổ đen xuất hiện và sinh sống tại khu vực hồ La Băng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là loài chim quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, cần được bảo vệ nghiêm ngặt do số lượng ngoài tự nhiên ngày càng suy giảm.

Đàn sếu cổ đen xuất hiện và sinh sống tại khu vực hồ La Băng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: KIỂM LÂM QUẢNG NGÃI

Theo lực lượng kiểm lâm, đàn sếu được phát hiện tại đầm La Băng từ ngày 8.5 và hiện vẫn đang kiếm ăn, trú ngụ tại khu vực này. Ngay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của đàn chim quý, Kiểm lâm khu vực IX đã triển khai lực lượng theo dõi, ngăn chặn các hành vi săn bắt, xâm hại động vật hoang dã.

Trước nguy cơ chim di cư bị săn bắt trái phép, Kiểm lâm khu vực IX đã đề nghị nhiều địa phương trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim quý hiếm và chim di cư.

Lực lượng chức năng cũng vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ trái phép chim hoang dã; không sử dụng lưới, keo dính, thiết bị điện, âm thanh dẫn dụ và các phương tiện khai thác chim trái phép khác.

Ngoài ra, Kiểm lâm khu vực IX kiến nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ đàn sếu cổ đen cũng như hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực hồ La Băng.

26 con sếu đầu đỏ bay thám thính, 3 con quay lại đáp xuống An Giang

Sau khi 26 con sếu đầu đỏ bay qua để thám thính, hôm nay (14.4), 3 con đã quay lại, đáp xuống kiếm ăn ở cánh đồng cỏ năn của Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang.

