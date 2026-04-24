Đời sống Cộng đồng

Loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam xuất hiện ngoài đồng, người dân tò mò

Dương Lan
24/04/2026 06:00 GMT+7

Mới đây, đàn chim lạ bất ngờ xuất hiện ở cánh đồng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.

Theo UBND phường Sông Trí, Hà Tĩnh những ngày gần đây, người dân ghi nhận sự xuất hiện của một đàn chim lạ với số lượng hàng trăm con, thường xuyên bay đến kiếm ăn. Loài chim xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, tập trung tại các thửa ruộng và khu vực đồng trống. Không ít người cho rằng, đây có thể là một loài chim di cư lớn do dáng hình cao, chân dài và tập tính kiếm ăn theo đàn.

Đàn cò nhạn hàng trăm con xuất hiện giữa cánh đồng

Sự xuất hiện của đàn chim thu hút sự quan tâm và tò mò của người dân trong vùng. Một số người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy số lượng lớn chim xuất hiện cùng lúc tại địa phương.

Theo dõi hình ảnh về đàn chim được đăng tải, đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam – Save Vietnam's Wildlife xác nhận đây là cò nhạn hay còn gọi là cò ốc. Cò nhạn là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc Nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cò nhạn có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được pháp luật bảo vệ

Cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans. Chúng có bộ lông màu trắng phối đen ánh lục sang trọng, thường di chuyển theo nhóm lớn và chao lượn trên không trung.

Cò nhạn chuyên sinh sống tại các vùng ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển, nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loại ốc, cua, ếch và côn trùng. Loài chim quý hiếm này sống định cư làm tổ trong vùng, hoặc di chuyển trong phạm vi hẹp.

Việc người dân quan sát thấy các loài động vật trong Sách đỏ xuất hiện ngoài tự nhiên cho thấy môi trường tự nhiên ở vùng này thích hợp để chúng trú ngụ, sinh sống.

Nhiều người thích thú với sự xuất hiện của đàn cò nhạn

"Sau khi xác định loài chim trong Sách đỏ Việt Nam, chính quyền cũng như lực lượng kiểm lâm địa phương theo dõi tình hình. Đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi hoặc gây ảnh hưởng đến đàn chim, đảm bảo an toàn sinh thái và giữ gìn môi trường tự nhiên", đại diện UBND phường Sông Trí cho hay.

