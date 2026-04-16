Chim vạc rừng bị thương được giải cứu: Cần làm gì khi phát hiện?

Gần đây, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết một người dân tại Hà Nội đã gọi đến đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của đơn vị để báo tin về việc phát hiện một con vạc rừng. Theo người này, trong lúc di chuyển ông phát hiện con vạc rừng giữa đường nên dừng lại kiểm tra. Con vạc có thể bị thương ở cánh vì không tự bay lên được.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ENV đã phối hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa để xử lý. Con vạc rừng sau đó được bàn giao cho Vườn thú Hà Nội để chăm sóc và theo dõi. Hiện tình hình sức khỏe của vạc rừng đã ổn định.

Chim vạc rừng vừa được giải cứu ẢNH: ENV

Chim vạc rừng có chiếc mỏ nhọn và dài, hơi cong xuống, rất phù hợp cho việc săn mồi. Chúng có đôi chân ngắn nhưng chắc khỏe, ngón chân dài giúp chúng dễ dàng di chuyển trên mặt bùn lầy hoặc cành cây. Loài chim này thường sống ở vùng đất ngập nước ngọt và lợ như đầm lầy, ao hồ, kênh rạch, sông ngòi…

Vạc rừng phân bố ở đông Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam... Ở Việt Nam, chúng có ở khắp các vùng rừng ở độ cao khác nhau.

Theo ENV, vạc rừng là loài động vật rừng thông thường nhưng vẫn thuộc diện được pháp luật bảo vệ. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép loài này có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Dưới nhiều bài đăng của ENV, dân mạng bày tỏ băn khoăn về cách xử lý khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm. Theo khuyến cáo, khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến chim hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV để được hỗ trợ.