Khoảnh khắc cặp chim cu rốc mớm mồi cho con ở công viên TP.HCM

Dương Lan
31/03/2026 05:30 GMT+7

Khoảnh khắc cặp chim cu rốc mớm mồi cho con non trong thân cây ở TP.HCM khiến nhiều người thích thú về bản năng chăm sóc con cái của loài chim nhỏ bé này.

Những hình ảnh về cặp chim cu rốc (1 trống, 1 mái) săn mồi và cho con ăn được anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) ghi lại cách đây không lâu tại công viên văn hóa Gò Vấp. 

Bộ ảnh cho thấy bản năng làm cha mẹ mạnh mẽ của loài chim cu rốc. Không chỉ đơn thuần là mang thức ăn về, chúng còn phân công vai trò rõ ràng để đảm bảo con non luôn được an toàn và đủ dinh dưỡng. Anh Hùng chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ của những người yêu động vật, thiên nhiên.

Khoảnh khắc chim cu rốc mớm mồi cho con trong thân cây mục đầy yêu thương - Ảnh 1.

Chim non thò đầu khỏi thân cây mục, há miệng chờ mồi. Dù không xác định được con trống hay mái trực tiếp đút thức ăn, anh Hùng cho biết cả hai thay phiên nhau chăm con. Khi một con bay đi kiếm mồi, con còn lại ở gần tổ để canh giữ

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc chim cu rốc mớm mồi cho con trong thân cây mục đầy yêu thương - Ảnh 2.

Chim cu rốc có thân hình nhỏ nhắn, với cái cổ ngắn, đầu to và đuôi ngắn. Bộ lông màu xanh lá cây làm chủ đạo, xen lẫn nhiều màu sắc điểm xuyết trên cơ thể

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc chim cu rốc mớm mồi cho con trong thân cây mục đầy yêu thương - Ảnh 3.

Chim cu rốc thường làm tổ trong thân cây mục hoặc thân cây đã bị rỗng. Chính những “ngôi nhà” tự nhiên này giúp chúng tránh được kẻ thù và tạo môi trường an toàn để nuôi con

ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc chim cu rốc mớm mồi cho con trong thân cây mục đầy yêu thương - Ảnh 4.

Anh Hùng ngạc nhiên khi một con đi kiếm thức ăn, con còn lại sẽ đậu ở gần đó canh tổ. Chúng thường sử dụng chiếc mỏ cứng để khoét lỗ trên thân cây

ẢNH: HÙNG PHẠM

 

