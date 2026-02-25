Ngắm cá voi bạch tạng cực hiếm trong giải thưởng ảnh thiên nhiên thế giới

Nhiếp ảnh gia người Úc Jono Allen, chủ nhân bức ảnh, mô tả ngày anh chụp hai mẹ con cá voi là "một kỷ niệm sẽ sống mãi" và "một cuộc gặp gỡ thực sự thay đổi cuộc đời".

Bệnh bạch tạng ở cá voi lưng gù cực kỳ hiếm gặp, chỉ có khoảng 1 trên 40.000 cá thể sinh ra mắc phải tình trạng này, do ảnh hưởng đến sắc tố da. Chú cá voi con mà Allen chụp, có tên Mãhina, được phát hiện lần đầu tiên vào mùa hè năm 2024, tại Vava'u, Tonga. Tên của cá voi có nghĩa là "mặt trăng" trong tiếng Tonga.

Theo đánh giá mới nhất của Sách Đỏ thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), quần thể cá voi lưng gù đang gia tăng, được xếp vào loài "ít đáng lo ngại". Sự phục hồi này được cho là nhờ việc hạn chế hoạt động đánh bắt cá voi thương mại trong thế kỷ 20 và 21.

Mặc dù số lượng cá thể đã tăng lên khoảng 135.000 con vào năm 2018, cá voi lưng gù đang trải qua những thay đổi, bao gồm cả sự dịch chuyển trong cuộc di cư vĩ đại của chúng ở bán cầu nam. Các nhà khoa học cho biết, cá voi đang di cư sớm hơn vài tuần so với những thập kỷ trước do sự ấm lên của Nam Đại Dương ảnh hưởng đến nguồn thức ăn.

Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới đã nhận được tác phẩm dự thi từ 51 quốc gia. Dưới đây là những tác phẩm đạt giải năm nay:

Bức ảnh "Mãhina", chụp một chú cá voi lưng gù trắng con quý hiếm và mẹ của nó, đã giành giải nhất tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới năm 2026

Bức ảnh “Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã” của Deena Sveinsson được chụp tại Vườn quốc gia Grand Teton, Wyoming, Mỹ và cho thấy một con nai sừng tấm đực tò mò xem máy móc

Charlie Wemyss-Dunn đã chụp ảnh một con gấu nâu đang săn cá hồi sockeye tại Vườn quốc gia Katmai, Alaska, trong một bức ảnh có tiêu đề “Splash” (Vệt nước bắn tung tóe)

Trong bức ảnh "Shared Wonder" của Mary Schrader, được chụp tại Bwindi, Uganda, con tinh tinh và con bướm cùng xuất hiện trong khung hình

Bức ảnh chụp cảnh ôm ấp đầy tình cảm giữa một chú gấu Bắc cực con sáu tháng tuổi và mẹ của nó đã được nhiếp ảnh gia Michael Stavrakakis ghi lại ở Svalbard, Na Uy

Con cú lợn vươn móng vuốt trong bức ảnh "Eye on the Prize" của Vince Burton, được chụp ở Norfolk, Anh

Đám cháy bùng phát trên thảo nguyên Masai Mara, Kenya, trong khi một con báo cái leo lên cây trong bức ảnh có tên "Fire Alert" của Jonathan Wosinski

Aimee Jan đã chụp được ảnh một con rùa biển xanh với bố cục gọn gàng, bao quanh bởi những con cá thủy tinh tại rạn san hô Ningaloo, Tây Úc

Bill Klipp đã chứng kiến một bữa tiệc bể bơi của voi ngay tại lều của mình khi đang cắm trại ở vùng đồng bằng Okavango của Botswana

Trong bộ ảnh “Arrival”, Fenqiang Liu đã chụp một con cò trắng chuẩn bị đáp xuống Vườn hoa đỗ quyên Kraft, Winter Park, Florida

Preeti và Prashant Chacko đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã giành chiến thắng ở hạng mục ảnh đen trắng ghi lại cuộc chạm trán giữa tê giác và cò trắng tại Khu bảo tồn Solio, Kenya

Duncan Wood đến từ Anh đã giành chiến thắng ở hạng mục thực vật và nấm với bức ảnh chụp một cây bạch dương cổ thụ hùng vĩ ở Glen Affric, Scotland