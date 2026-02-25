Ngắm cá voi bạch tạng cực hiếm trong giải thưởng ảnh thiên nhiên thế giới

Bức ảnh về chú cá voi lưng gù con bạch tạng quý hiếm và mẹ đã giành giải nhất tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới năm 2026.
Nhiếp ảnh gia người Úc Jono Allen, chủ nhân bức ảnh, mô tả ngày anh chụp hai mẹ con cá voi là "một kỷ niệm sẽ sống mãi" và "một cuộc gặp gỡ thực sự thay đổi cuộc đời".
Bệnh bạch tạng ở cá voi lưng gù cực kỳ hiếm gặp, chỉ có khoảng 1 trên 40.000 cá thể sinh ra mắc phải tình trạng này, do ảnh hưởng đến sắc tố da. Chú cá voi con mà Allen chụp, có tên Mãhina, được phát hiện lần đầu tiên vào mùa hè năm 2024, tại Vava'u, Tonga. Tên của cá voi có nghĩa là "mặt trăng" trong tiếng Tonga.
Theo đánh giá mới nhất của Sách Đỏ thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), quần thể cá voi lưng gù đang gia tăng, được xếp vào loài "ít đáng lo ngại". Sự phục hồi này được cho là nhờ việc hạn chế hoạt động đánh bắt cá voi thương mại trong thế kỷ 20 và 21.
Mặc dù số lượng cá thể đã tăng lên khoảng 135.000 con vào năm 2018, cá voi lưng gù đang trải qua những thay đổi, bao gồm cả sự dịch chuyển trong cuộc di cư vĩ đại của chúng ở bán cầu nam. Các nhà khoa học cho biết, cá voi đang di cư sớm hơn vài tuần so với những thập kỷ trước do sự ấm lên của Nam Đại Dương ảnh hưởng đến nguồn thức ăn.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới đã nhận được tác phẩm dự thi từ 51 quốc gia. Dưới đây là những tác phẩm đạt giải năm nay:
