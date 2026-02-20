Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
20/02/2026 08:32 GMT+7

Hình ảnh ngoạn mục về một con hươu cao cổ đang đứng trên đỉnh đồi cát, nhìn thẳng vào ống kính từ trung tâm của một vầng trăng hồng mờ ảo, nằm trong số những bức ảnh đẹp nhất đã giúp nhiếp ảnh gia người Nam Phi Kyle Goetsch nổi tiếng toàn cầu vì trông như do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Đối với nhiều người xem, bức ảnh này gần như quá xuất sắc. "Đây là một trong những bức ảnh bị cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhiều nhất", Goetsch nói với CNN. "Tôi nghĩ đó là một lời khen vì nó cho thấy bức ảnh độc đáo đến mức nào… Việc kết hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau thực sự rất hiếm và kỳ lạ".

Mặc dù hoàn toàn không có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo, nhưng may mắn lại đóng vai trò rất quan trọng. Goetsch, người sống ở Cape Town và điều hành các hội thảo khắp miền nam châu Phi cho các nhiếp ảnh gia mới vào nghề, đã dẫn khách đến sa mạc lâu đời nhất thế giới Namib để chụp ảnh trăng tròn dường như mọc lên trên cây cổ thụ trên đỉnh đồi cát.

Dù biết có hươu cao cổ ở gần đó, nhưng mọi kế hoạch đều bị đảo lộn trong quá trình chuẩn bị khi Goetsch quay lại và nhìn thấy một con hươu cao cổ khổng lồ - có lẽ bị thu hút bởi tiếng động - đang thong thả tiến về phía nhóm. Nhận ra nó sẽ đi ngang qua ngay trước mặt trăng đang treo thấp, Goetsch vội vàng nhặt máy ảnh và chân máy để chạy vào vị trí trước khi quá muộn.

"Bạn chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để cố gắng chụp được thứ mà trong tâm trí tôi, sẽ là một bức ảnh tuyệt vời và cuối cùng đã trở thành như vậy", ông nhớ lại.

Bức ảnh được coi là một trong những bức ảnh yêu thích cá nhân của Goetsch, tiếp theo là những bức ảnh được chụp khi một con hươu cao cổ khác đến và âu yếm con đầu tiên, là một lời khen ngợi rất lớn, xét đến sự đa dạng trong bộ sưu tập ảnh tám năm của ông.

Goetsch cũng là nhiếp ảnh thiên văn với những bức ảnh ghi lại Dải ngân hà hiện ra phía trên đỉnh núi Lion's Head nổi bật ở Cape Town, một cảnh tượng đòi hỏi năm năm leo núi gian khổ để chờ đợi.

Cùng ngắm bộ ảnh của Kyle Goetsch trên CNN:

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 1.

Chú hươu cao cổ trên sa mạc Namib

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 2.

Và sau đó là một chú hươu khác đi đến

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 3.

Đàn hươu cao cổ ở sa mạc Namib

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 4.

Đàn chim đà điểu băng qua sa mạc cổ xưa nhất trái đất, với 80 triệu năm

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 5.

Dải ngân hà lơ lửng phía trên khu rừng Quiver Tree tuyệt đẹp

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 6.

Khung cảnh ở Vườn quốc gia Karoo ở Western Cape

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 7.

Cảnh mờ ảo của núi Đá Bàn ở Cape Town

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 8.

Mùa hè ở Kogel Bay Beach

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 9.

Hiệu ứng phát quang sinh học của đom đóm

Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 10.

Cực quang phương Nam nhảy múa trên Mũi Agulhas, cực nam châu Phi

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ

Tạp chí khám phá nổi tiếng National Geographic của Mỹ vinh danh 12 trải nghiệm ẩm thực trên thế giới, nơi truyền thống địa phương được chuyên gia tạo nên hương vị khó quên làm sống động cho từng điểm đến.

