Ngắm những bức ảnh đẹp đến mức như do trí tuệ nhân tạo tạo ra

Đối với nhiều người xem, bức ảnh này gần như quá xuất sắc. "Đây là một trong những bức ảnh bị cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhiều nhất", Goetsch nói với CNN. "Tôi nghĩ đó là một lời khen vì nó cho thấy bức ảnh độc đáo đến mức nào… Việc kết hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau thực sự rất hiếm và kỳ lạ".

Mặc dù hoàn toàn không có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo, nhưng may mắn lại đóng vai trò rất quan trọng. Goetsch, người sống ở Cape Town và điều hành các hội thảo khắp miền nam châu Phi cho các nhiếp ảnh gia mới vào nghề, đã dẫn khách đến sa mạc lâu đời nhất thế giới Namib để chụp ảnh trăng tròn dường như mọc lên trên cây cổ thụ trên đỉnh đồi cát.

Dù biết có hươu cao cổ ở gần đó, nhưng mọi kế hoạch đều bị đảo lộn trong quá trình chuẩn bị khi Goetsch quay lại và nhìn thấy một con hươu cao cổ khổng lồ - có lẽ bị thu hút bởi tiếng động - đang thong thả tiến về phía nhóm. Nhận ra nó sẽ đi ngang qua ngay trước mặt trăng đang treo thấp, Goetsch vội vàng nhặt máy ảnh và chân máy để chạy vào vị trí trước khi quá muộn.

"Bạn chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để cố gắng chụp được thứ mà trong tâm trí tôi, sẽ là một bức ảnh tuyệt vời và cuối cùng đã trở thành như vậy", ông nhớ lại.

Bức ảnh được coi là một trong những bức ảnh yêu thích cá nhân của Goetsch, tiếp theo là những bức ảnh được chụp khi một con hươu cao cổ khác đến và âu yếm con đầu tiên, là một lời khen ngợi rất lớn, xét đến sự đa dạng trong bộ sưu tập ảnh tám năm của ông.

Goetsch cũng là nhiếp ảnh thiên văn với những bức ảnh ghi lại Dải ngân hà hiện ra phía trên đỉnh núi Lion's Head nổi bật ở Cape Town, một cảnh tượng đòi hỏi năm năm leo núi gian khổ để chờ đợi.

Cùng ngắm bộ ảnh của Kyle Goetsch trên CNN:

Chú hươu cao cổ trên sa mạc Namib

Và sau đó là một chú hươu khác đi đến

Đàn hươu cao cổ ở sa mạc Namib

Đàn chim đà điểu băng qua sa mạc cổ xưa nhất trái đất, với 80 triệu năm

Dải ngân hà lơ lửng phía trên khu rừng Quiver Tree tuyệt đẹp

Khung cảnh ở Vườn quốc gia Karoo ở Western Cape

Cảnh mờ ảo của núi Đá Bàn ở Cape Town

Mùa hè ở Kogel Bay Beach

Hiệu ứng phát quang sinh học của đom đóm