Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
18/01/2026 07:40 GMT+7

Chưa bao giờ có nhiều hình ảnh giả mạo trên mạng như hiện nay. Các chuyên gia cảnh báo mọi người rằng "hình ảnh do AI tạo ra" sẽ ngày càng trở thành vấn đề lớn hơn trong những năm tới.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người trên mạng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của các hình ảnh. Điều này có thể khiến việc lựa chọn điểm đến du lịch tiếp theo của bạn trở nên khó khăn hơn. Mùa hè năm nay, một cặp vợ chồng lớn tuổi đã bị lừa đảo bằng một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về tuyến cáp treo Kuak Skyride không hề tồn tại ở Malaysia.

Nhưng một số điểm đến có thể trông hoặc nghe có vẻ quá đẹp để có thể là thật, nhưng lại hoàn toàn có thật. Trong một diễn đàn trực tuyến, mọi người đã chia sẻ những địa điểm đẹp nhất ở quê hương của họ mà mọi người thường nhầm lẫn là hình ảnh do AI tạo ra. Dưới đây là một số cảnh đẹp có thật nhưng trông như AI tạo ra, theo Bored Panda.

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 1.

Hang động Fingal trên đảo Staffa, ngoài khơi bờ biển Scotland

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 2.

Hồ nước trên cao ở quần đảo Faroe

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 3.

Tu viện Meteora, Hy Lạp

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 4.

Cầu Quỷ Rakotzbrücke, cây cầu ngoạn mục từ thế kỷ 19 với hình ảnh phản chiếu tạo thành một hình tròn hoàn hảo

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 5.

Vườn quốc gia Lençóis Maranhenses nằm trên bờ biển Đại Tây Dương phía bắc của Brazil. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan sa mạc rộng lớn gồm những cồn cát trắng cao và những đầm phá nước mưa theo mùa

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 6.

Thư viện Starfield, nổi tiếng với những giá sách cao vút, thiết kế kiến trúc độc đáo, các góc đọc sách ấm cúng, trở thành địa điểm chụp ảnh và điểm đến văn hóa nổi tiếng ở Suwon, Hàn Quốc

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 7.

Ronda là thành phố trên đỉnh núi thuộc tỉnh Malaga của Tây Ban Nha, nằm trên một hẻm núi sâu hùng vĩ. Cầu đá Puente Nuevo từ thế kỷ 15 bắc qua hẻm núi có một đài quan sát cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 8.

Các bậc thang đá vôi Pamukkale ("Lâu đài Bông") ở Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản thế giới UNESCO, bao gồm các hồ đá vôi bậc thang màu trắng được hình thành bởi nguồn nước khoáng nóng giàu khoáng chất

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 9.

Hẻm núi linh dương (Antelope Canyon), Mỹ

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 10.

Hồ muối Burlinskoye ở vùng Altai, Nga. Mọi người thường chỉnh màu sắc quá rực rỡ như trong bức ảnh này, nhưng nó thực sự tồn tại, kể cả những đoàn tàu

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 11.

Hồ nước hồng ở Úc

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 12.

Đường ven biển ở vùng nông thôn Ireland

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 13.

Grand Canyon, Mỹ

Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra- Ảnh 14.

Delicate Arch, thuộc Vườn quốc gia Arches, Utah, Mỹ

Tin liên quan

Cuộc sống ở đảo băng Greenland, nơi Tổng thống Trump muốn kiểm soát

Cuộc sống ở đảo băng Greenland, nơi Tổng thống Trump muốn kiểm soát

Greenland đang chìm trong mùa đông lạnh giá, nhưng Tổng thống Donald Trump một lần nữa khiến hòn đảo Bắc Cực với 56.000 dân nóng lên, làm sống lại những cuộc thảo luận về việc Mỹ kiểm soát nơi đây.

Khám phá thêm chủ đề

cảnh đẹp thế giới AI do AI tạo ra trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận