Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra

Chưa bao giờ có nhiều hình ảnh giả mạo trên mạng như hiện nay. Các chuyên gia cảnh báo mọi người rằng "hình ảnh do AI tạo ra" sẽ ngày càng trở thành vấn đề lớn hơn trong những năm tới.
Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người trên mạng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của các hình ảnh. Điều này có thể khiến việc lựa chọn điểm đến du lịch tiếp theo của bạn trở nên khó khăn hơn. Mùa hè năm nay, một cặp vợ chồng lớn tuổi đã bị lừa đảo bằng một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về tuyến cáp treo Kuak Skyride không hề tồn tại ở Malaysia.
Nhưng một số điểm đến có thể trông hoặc nghe có vẻ quá đẹp để có thể là thật, nhưng lại hoàn toàn có thật. Trong một diễn đàn trực tuyến, mọi người đã chia sẻ những địa điểm đẹp nhất ở quê hương của họ mà mọi người thường nhầm lẫn là hình ảnh do AI tạo ra. Dưới đây là một số cảnh đẹp có thật nhưng trông như AI tạo ra, theo Bored Panda.
