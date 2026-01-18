Những cảnh đẹp thế giới có thật nhưng trông như do AI tạo ra

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người trên mạng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của các hình ảnh. Điều này có thể khiến việc lựa chọn điểm đến du lịch tiếp theo của bạn trở nên khó khăn hơn. Mùa hè năm nay, một cặp vợ chồng lớn tuổi đã bị lừa đảo bằng một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về tuyến cáp treo Kuak Skyride không hề tồn tại ở Malaysia.

Nhưng một số điểm đến có thể trông hoặc nghe có vẻ quá đẹp để có thể là thật, nhưng lại hoàn toàn có thật. Trong một diễn đàn trực tuyến, mọi người đã chia sẻ những địa điểm đẹp nhất ở quê hương của họ mà mọi người thường nhầm lẫn là hình ảnh do AI tạo ra. Dưới đây là một số cảnh đẹp có thật nhưng trông như AI tạo ra, theo Bored Panda.

Hang động Fingal trên đảo Staffa, ngoài khơi bờ biển Scotland

Hồ nước trên cao ở quần đảo Faroe

Tu viện Meteora, Hy Lạp

Cầu Quỷ Rakotzbrücke, cây cầu ngoạn mục từ thế kỷ 19 với hình ảnh phản chiếu tạo thành một hình tròn hoàn hảo

Vườn quốc gia Lençóis Maranhenses nằm trên bờ biển Đại Tây Dương phía bắc của Brazil. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan sa mạc rộng lớn gồm những cồn cát trắng cao và những đầm phá nước mưa theo mùa

Thư viện Starfield, nổi tiếng với những giá sách cao vút, thiết kế kiến trúc độc đáo, các góc đọc sách ấm cúng, trở thành địa điểm chụp ảnh và điểm đến văn hóa nổi tiếng ở Suwon, Hàn Quốc

Ronda là thành phố trên đỉnh núi thuộc tỉnh Malaga của Tây Ban Nha, nằm trên một hẻm núi sâu hùng vĩ. Cầu đá Puente Nuevo từ thế kỷ 15 bắc qua hẻm núi có một đài quan sát cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh

Các bậc thang đá vôi Pamukkale ("Lâu đài Bông") ở Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản thế giới UNESCO, bao gồm các hồ đá vôi bậc thang màu trắng được hình thành bởi nguồn nước khoáng nóng giàu khoáng chất

Hẻm núi linh dương (Antelope Canyon), Mỹ

Hồ muối Burlinskoye ở vùng Altai, Nga. Mọi người thường chỉnh màu sắc quá rực rỡ như trong bức ảnh này, nhưng nó thực sự tồn tại, kể cả những đoàn tàu

Hồ nước hồng ở Úc

Đường ven biển ở vùng nông thôn Ireland

Grand Canyon, Mỹ