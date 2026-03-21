Chim xuất hiện ở công viên Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Đây là bộ ảnh do anh Hùng Phạm ghi lại khi anh đến tham quan công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) cách đây ít ngày. Tại đây, giữa những lối đi có cây xanh và không gian yên tĩnh, anh phát hiện ra có nhiều loài chim nên chụp lại lưu giữ khoảnh khoảnh khắc đẹp.

Qua ống kính của anh, các loài chim hiện lên sống động: lúc đậu trên cành, khi kiếm mồi hay sải cánh bay ngang khu vực tượng đài Giọt nước. Để ghi lại những khoảnh khắc đó, anh Hùng phải dành thời gian quan sát, chờ đợi. Đồng thời, người chụp cũng phải giữ được sự yên tĩnh để không làm chúng hoảng sợ.

Chim hồng tước mái có bộ lông màu vàng tươi ở bụng và trán, kết hợp với màu xám và đen trên lưng và cánh. Trong ảnh con chim này đậu trên cành mai vàng cũng đang nở rộ ẢNH: HÙNG PHẠM

Màu lông vàng của chim hồng tước mái rực rỡ hơn màu vàng của hoa mai. Anh Hùng không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chim hồng tước trong khu vực công viên Lý Thái Tổ ẢNH: HÙNG PHẠM

Khoảnh khắc chim hồng tước có bộ lông màu đỏ cam rực rỡ cũng được anh Hùng chăm chú chụp lại. Chim hồng tước xòe đôi cánh chao lượn sau khi bắt mồi trên nền vàng của những cánh hoa mai tạo nên bức tranh sống động ẢNH: HÙNG PHẠM

Anh Hùng cho biết, khoảnh khắc được anh chụp lại khi chim hoàng tước phô diễn bộ lông đen vàng khi bay lượn. Thời gian này, công viên số 1 Lý Thái Tổ được người dân ghé đến vì khung cảnh thoáng đáng, yên tĩnh ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngoài chim hoàng tước, hồng tước, chim họa mi cũng xuất hiện ở công viên Lý Thái Tổ. Chim họa mi được biết đến là loài chim có vòng lông trắng đặc trưng quanh mắt cùng tiếng hót hay vang ẢNH: HÙNG PHẠM