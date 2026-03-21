Chim xuất hiện ở công viên Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Nhiều loài chim xuất hiện tại công viên Lý Thái Tổ (TP.HCM) tạo nên khung cảnh yên bình, thu hút người dân đến chụp ảnh ở nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Đây là bộ ảnh do anh Hùng Phạm ghi lại khi anh đến tham quan công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) cách đây ít ngày. Tại đây, giữa những lối đi có cây xanh và không gian yên tĩnh, anh phát hiện ra có nhiều loài chim nên chụp lại lưu giữ khoảnh khoảnh khắc đẹp.
Qua ống kính của anh, các loài chim hiện lên sống động: lúc đậu trên cành, khi kiếm mồi hay sải cánh bay ngang khu vực tượng đài Giọt nước. Để ghi lại những khoảnh khắc đó, anh Hùng phải dành thời gian quan sát, chờ đợi. Đồng thời, người chụp cũng phải giữ được sự yên tĩnh để không làm chúng hoảng sợ.
Bình luận (0)