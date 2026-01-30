Khoảnh khắc chim hồng hoàng sải cánh bay lượn giữa rừng Mã Đà

Anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) chia sẻ những bức ảnh chụp chim hồng hoàng bay lượn trên bầu trời trong chuyến đi tham quan rừng Mã Đà (Đồng Nai) cách TP.HCM hơn 80 km. Chim hồng hoàng thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong Sách đỏ, chúng được xếp hạng sắp nguy cấp do tình trạng săn bắn trái phép.

Với chiếc mỏ cong khổng lồ cùng phần mũ sừng đặc trưng trên đỉnh, chim hồng hoàng có thể phát ra tiếng kêu vang vọng ẢNH: HÙNG PHẠM

"Tôi biết loài chim này hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên nên việc tìm thấy hoặc gặp nhau là may mắn và cũng là cơ duyên đặc biệt. Lần đầu được ghi lại hình ảnh chim hồng hoàng, tôi thực sự choáng ngợp. Tôi có cảm giác những loài chim trước đây chỉ thấy qua màn ảnh nhỏ nay hiện diện ngoài đời thực, sải cánh bay lượn ngay trước mắt", anh Hùng chia sẻ.

Thiên nhiên tuyệt đẹp với những khung cảnh ấn tượng nên dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, anh Hùng vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian, hòa mình vào đó để cảm nhận những điều thú vị. Qua bộ ảnh, anh mong nhiều người sẽ hiểu hơn về mức độ quý hiếm của chim hồng hoàng, đồng thời nâng cao nhận thức rằng đây là loài chim được pháp luật bảo vệ, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã.

Chim hồng hoàng có trọng lượng lên đến 4 kg, đạt chiều dài cơ thể 90 - 122 cm. Những con trưởng thành có sải cánh rộng đến 1,6 m ẢNH: HÙNG PHẠM

Chiếc mỏ với mũ mỏ đặc trưng của chúng thường có màu vàng, vàng cam tươi, dễ dàng nhận diện từ xa, được cấu thành từ chất sừng keratin ẢNH: HÙNG PHẠM

Anh Hùng chụp được khoảnh khắc chim hồng hoàng chao lượn trên bầu trời trong một chuyến đi rừng vào đầu năm 2026 ẢNH: HÙNG PHẠM