2 công nhân tử vong khi nạo vét cống ở TP.HCM, nghi do ngạt khí

Ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong trong cống thoát nước tại khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nhóm công nhân nạo vét cống thoát nước trên đường Hoàng Diệu, ngay khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ.

Vào thời gian trên, nhóm công nhân mở nắp cống thoát nước trên đường Hoàng Diệu, cách quốc lộ 51 hơn 20 m, để cho một công nhân leo xuống dưới nạo vét thì bất ngờ người này ngất xỉu, rơi xuống cống.

Một công nhân khác phát hiện vụ việc liền leo xuống cống để cứu đồng nghiệp thì cũng bị ngất xỉu và rơi xuống cống nước.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đưa 2 công nhân lên khỏi cống thoát nước thì các nạn nhân này đã tử vong.