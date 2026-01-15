Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 công nhân tử vong khi nạo vét cống ở TP.HCM, nghi do ngạt khí

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/01/2026 16:12 GMT+7

Một công nhân đang xuống cống thoát nước để nạo vét thì bất ngờ ngất xỉu, công nhân khác xuống giúp đồng nghiệp cũng bị ngất xỉu và tử vong.

Ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong trong cống thoát nước tại khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ.

2 công nhân tử vong khi nạo vét cống ở TP.HCM, nghi do ngạt khí- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nhóm công nhân nạo vét cống thoát nước trên đường Hoàng Diệu, ngay khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ.

Vào thời gian trên, nhóm công nhân mở nắp cống thoát nước trên đường Hoàng Diệu, cách quốc lộ 51 hơn 20 m, để cho một công nhân leo xuống dưới nạo vét thì bất ngờ người này ngất xỉu, rơi xuống cống.

Một công nhân khác phát hiện vụ việc liền leo xuống cống để cứu đồng nghiệp thì cũng bị ngất xỉu và rơi xuống cống nước.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đưa 2 công nhân lên khỏi cống thoát nước thì các nạn nhân này đã tử vong.

Tin liên quan

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Sau khi sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản, Kiều Ngọc Anh lái xe bỏ trốn. Biết không thể thoát, sáng 15.1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên), nơi sát hại nạn nhân đầu tiên, để đầu thú.

Khám phá thêm chủ đề

công nhân PHƯỜNG PHÚ MỸ tử vong Ngất xỉu tử vong khi nạo vét cống ngạt khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận