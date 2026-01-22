Chim sáo mỏ vàng tự bay đến 'ở nhờ', quấn quýt bên ông lão như người thân

Trong clip, con chim sáo mỏ vàng khiến nhiều người thích thú bởi sự thông minh và thân thiện. Nó có thể đứng trên vai, đậu trên tay, nhiều lần vạch miệng người chủ như "thăm khám nha khoa"… Con chim tỏ vẻ rất gần gũi với người đàn ông, không nhút nhát hay sợ hãi.



Dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước "mối nhân duyên" đặc biệt này. Họ cho rằng chim sáo thông minh, dễ thích nghi nhưng tự tìm đến và ở lại lâu như vậy không phải là điều thường gặp.

Con chim sáo mỏ vàng quấn quýt bên ông Nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lê Văn Nhân (60 tuổi, ở xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, hồi tháng 7 âm lịch, một con chim sáo bất ngờ bay đến, đậu trên tay vợ ông. Ban đầu, gia đình khá lo lắng. Vì thường có thói quen mua chim, cá để phóng sinh, ông Nhân dự định thả con chim về tự nhiên. Tuy nhiên, dù được thả, chim sáo vẫn không bay đi mà tiếp tục quanh quẩn trong nhà.

Một ngày sau, con chim rời đi suốt một ngày một đêm, khiến gia đình nghĩ rằng nó sẽ không quay lại. Khoảng 3 ngày sau, con chim sáo bất ngờ bay trở lại.

"Ban ngày, nó cứ quanh quẩn trong vườn nhà, đến tối sợ chó mèo cắn, tôi cho nó vào chuồng cho yên tâm. Trong nhà ít người có thể bắt hoặc đến gần, chỉ riêng tôi là nó chịu quấn quýt. Dù chưa biết nói, nhưng mỗi lần tôi đi cắt cỏ, con chim lại lẽo đẽo theo sau. Khi đói, nó thường nhảy lên người như để đòi ăn", ông Nhân chia sẻ.

Clip ông Nhân trò chuyện với con chim sáo thân thiện

Thấy những khoảnh khắc dễ thương của ông Nhân và con chim sáo, chị Kim Ngân, con gái ông đã quay lại và đăng lên mạng xã hội. Những clip chị chia sẻ nhận nhiều bình luận tích cực từ dân mạng, ông cũng bất ngờ vì thấy mọi người quan tâm, theo dõi.

"Tôi cũng thắc mắc không biết chim vào nhà là điềm xấu hay điềm tốt nhưng từ đó đến nay đã gần 6 tháng con chim sáo vẫn ở nhà tôi. Tôi không có ý định bán lại hay cho người khác nuôi vì nó rất thân thiện, thường xuyên lẽo đẽo sau lưng tôi", ông Nhân nói.

Có lần, khi chim sáo quanh quẩn trước nhà, một người thấy vậy định bắt nhưng con chim nhanh chóng chạy trốn. Giờ đây, chim sáo đã trở thành niềm vui của ông Nhân. Những lúc không có ai ở nhà, ông thường trò chuyện cùng nó.