Cu li nhỏ mắt tròn xoe xuất hiện bên đường, loạt biểu cảm 'tan chảy'

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn đặc trưng của loài cu li nhỏ song cũng không khỏi xót xa khi thấy con vật rụt rè, sợ hãi giữa môi trường xa lạ.

Trước đó ít ngày, em Trần Pháp Anh (17 tuổi, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh) phát hiện con cu li nhỏ bên đường và mang về báo với gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã liên hệ cơ quan chức năng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương để thả nó về môi trường tự nhiên.

Culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote) thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Bộ ảnh về loài động vật này được lan truyền rộng rãi kèm theo nhiều khuyến cáo không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay vận chuyển nhằm tránh vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Cu li còn có tên gọi là cù lần, mắc cỡ, khỉ gió. Tên gọi này xuất phát từ dáng vẻ đáng yêu, chậm chạp, tính nhút nhát thường che kín đầu và mặt vào đôi cánh tay ẢNH: NVCC

Đôi mắt to tròn giúp cu li nhỏ nhìn rõ trong bóng tối và tập tính giấu mình trong hốc cây ngủ ngày ẢNH: NVCC

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), dù sở hữu đôi mắt to tròn long lanh và bộ lông mềm mại như một “cục bông”, cu li nhỏ không phải là thú cưng. Loài này thường bị tách khỏi mẹ từ khi còn non, thậm chí bị nhổ răng nanh để phục vụ việc nuôi nhốt làm cảnh hoặc bị buôn bán làm dược liệu ẢNH: NVCC

Cu li nhỏ rất hiền và chậm chạp, chỉ dài khoảng 15 - 25 cm, chủ yếu sống ở các khu rừng xanh, rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh. Thức ăn là các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, trứng chim và chim non trong tổ... ẢNH: NVCC

Loạt biểu cảm đáng yêu của con cu li nhỏ khiến nhiều người thích thú ẢNH: NVCC