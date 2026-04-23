Cu li nhỏ mắt tròn xoe xuất hiện bên đường, loạt biểu cảm 'tan chảy'

Một con cu li nhỏ với đôi mắt tròn đặc trưng bất ngờ xuất hiện bên đường, thu hút sự chú ý với loạt biểu cảm đáng yêu. Sau đó, con vật đã được bàn giao cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.
Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn đặc trưng của loài cu li nhỏ song cũng không khỏi xót xa khi thấy con vật rụt rè, sợ hãi giữa môi trường xa lạ.
Trước đó ít ngày, em Trần Pháp Anh (17 tuổi, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh) phát hiện con cu li nhỏ bên đường và mang về báo với gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã liên hệ cơ quan chức năng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương để thả nó về môi trường tự nhiên.
Culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote) thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Bộ ảnh về loài động vật này được lan truyền rộng rãi kèm theo nhiều khuyến cáo không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay vận chuyển nhằm tránh vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ động vật hoang dã.
