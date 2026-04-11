Cận cảnh chim trảu xanh mớm mồi cho con trong hang trên vách đất

Dương Lan
11/04/2026 06:00 GMT+7

Bộ ảnh ghi lại cảnh chim trảu xanh liên tục mang côn trùng về tổ, mớm mồi cho con non trong những hang nhỏ trên vách đất khiến nhiều người yêu thiên nhiên thích thú.

Bộ ảnh về chim trảu xanh mớm mồi cho con ở chiếc tổ trên vách đất được anh Thiên Tâm (ở TP.HCM) ghi lại trong một lần đến bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) thu hút sự quan tâm của người yêu thiên nhiên. 

Chim trảu xanh bám chắc vào thành đất, đầu hướng về cửa hang nhỏ, nơi con non đang chờ đợi. Trên mỏ là con côn trùng vừa được săn bắt, chuẩn bị đưa vào tổ. Các loài côn trùng bay như ong, bướm hay chuồn chuồn là nguồn thức ăn quen thuộc của loài chim này.

Chim trảu xanh tạo những đường hầm sâu ở vách đất để tránh kẻ thù và thời tiết khắc nghiệt. Vào mùa sinh sản, chim bố mẹ ra vào tổ để kiếm ăn, mớm mồi cho con non nhiều lần trong ngày

ẢNH: THIÊN TÂM

Chim trảu xanh chui sâu vào hang tổ trên vách đất để mớm mồi cho con non, thể hiện tập tính nuôi con đặc trưng của loài chim ăn côn trùng này

ẢNH: THIÊN TÂM

Anh Thiên Tâm cho biết thân hình trảu xanh nhỏ gọn, sắc xanh giúp nó hòa vào nền rừng. Nếu không chú ý đến chuyển động nhẹ của chúng rất dễ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đẹp, tự nhiên

ẢNH: THIÊN TÂM

Sau khi chim trẩu xanh mớm mồi cho con trong tổ, nó lại cất cánh bay đi kiếm mồi

ẢNH: THIÊN TÂM

Anh Thiên Tâm không giấu được sự háo hức khi ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của chim trảu xanh. Với anh, nghệ thuật đến từ trái tim, vì vậy mỗi bức ảnh đều được thực hiện bằng sự tâm huyết, tỉ mỉ nhằm lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên

ẢNH: THIÊN TÂM

Theo Sách đỏ, chim trảu được đánh giá là một trong những loài dễ bị tổn thương. Chim trảu có thể phát hiện ra ong đang bay cách xa khoảng 60 m, đối với những con ong to hơn thì có thể bị phát hiện ở khoảng cách xa hơn lên đến 100 m

ẢNH: THIÊN TÂM

