Hơn 1.000 chiến sĩ công an bắt nhanh 2 nghi phạm nổ súng ở TP.HCM

Tại họp báo, thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi, cùng mang quốc tịch Samoa) để tiếp tục điều tra về tội "giết người".

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 bị can là người VN có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho việc lẩn trốn của 2 bị can nêu trên.

Theo thượng tá Hưng, ngay sau khi vụ án xảy ra, nhận thấy các đối tượng hết sức manh động, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lập tức vào cuộc phá án. Chỉ trong 24 giờ truy xét, công an đã xác định danh tính và làm rõ được lộ trình di chuyển của 2 bị can Vaa Vaa và Tafia Steve (di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát). Sau khi gây án, đến 23 giờ 15 phút cùng ngày 21.5, 2 bị can di chuyển về hướng Thủ Đức để dọn đồ bỏ trốn.

"Dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng công an đã kịp thời bắt giữ thành công cả 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới VN - Campuchia sau chưa đầy 72 giờ gây án", Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nói thêm.

Trước đó, ngày 14.5, 2 bị can trên nhập cảnh TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và theo dõi quy luật hoạt động của các nạn nhân. Đến tối 21.5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại một nhà hàng trên đường Trương Định (P.Bến Thành) ra đứng ở vỉa hè trước nhà hàng, thì bị sát hại bằng 3 phát súng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận: nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; Sauni Sam (27 tuổi, cùng quốc tịch Úc) trúng 1 phát đạn, bị thương nặng, đang được điều trị tích cực.

Được thuê đến VN để gây án

Tại cơ quan điều tra, 2 bị can khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận được đối tượng người nước ngoài thuê đến VN để sát hại Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam. Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy khỏi VN ngay sau khi gây án, nhưng 2 bị can đã bị công an VN bắt giữ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo, trung tướng Mai Hoàng đánh giá rất cao công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an các đơn vị, địa phương. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai có hiệu quả, xác định chính xác hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án.

"Qua vụ án này, cơ quan công an khẳng định mọi công dân VN cũng như công dân nước ngoài đều phải thượng tôn pháp luật; bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trên lãnh thổ VN cũng đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Nếu các đối tượng thành khẩn khai báo thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật VN", trung tướng Mai Hoàng khẳng định.

Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án để đạt được kết quả cao. Đồng thời, ông đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ toàn bộ hành vi có liên quan, kể cả các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.