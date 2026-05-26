Lời khai của nghi phạm nổ súng giết người nước ngoài ở phường Bến Thành

Dù đã tính toán về việc trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng hai bị can trong vụ nổ súng giết người đã bị lực lượng công an Việt Nam bắt giữ.

Liên quan vụ nổ súng ở phường Bến Thành, Công an TP.HCM đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa (27 tuổi, người Samoa) và Tafia Steve (23 tuổi, người Samoa) để tiếp tục điều tra về tội "giết người".

Bị can Vaa Vaa tại trụ sở Công an TP.HCM ẢNH: CTV

Ngoài 2 bị can này, cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 bị can là người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho việc lẩn trốn của 2 bị can nêu trên.

Tính toán trốn khỏi Việt Nam sau khi gây án nhưng đã bị bắt

Tại cơ quan công an, Tafia Steve khai nhận được đối tượng ở nước ngoài thuê đi cùng Vaa Vaa đến TP.HCM để sát hại 2 người tên là Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam.

Theo bị can này, mặc dù đã tính toán về việc trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng không thể trốn được lực lượng công an Việt Nam.

"Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên cho những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ngay vì sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ", Tafia Steve nói.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ.

Còn bị can Vaa Vaa khai nhận anh ta cầm súng bắn người vào tối 21.5 tại phường Bến Thành.

Bị can Tafia Steve nói rất hối hận về hành vi của mình ẢNH: CTV

Bị can Vaa Vaa nhận thức được hành vi của mình là sai phạm và nói rất hối hận về việc làm của mình. "Công an Việt Nam cũng đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt", bị can Vaa Vaa nói.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM), cho biết dù hai bị can này hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng công an đã kịp thời bắt giữ cả 2 khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, sau chưa đầy 72 giờ gây án.

Trước đó, vào ngày 14.5, 2 bị can nói trên nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, rồi "nghiên cứu" quy luật hoạt động của các nạn nhân. Đến tối 21.5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại một nhà hàng trên đường Trương Định (ở quận 1 cũ) ra đứng ở vỉa hè trước nhà hàng, thì bị 2 bị can nói trên sát hại bằng 3 phát súng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 bị can người nước ngoài nói trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, rằng thực hiện vụ án theo sự "chỉ đạo" của một đối tượng ở nước ngoài.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng ở phường Bến Thành.