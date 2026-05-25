Công an TP.HCM xóa tụ điểm ma túy tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu

Ngày 25.5,

cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án bí số VX1326D, xóa sổ một tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo (số 15 - 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu,

TP.HCM), đồng thời truy xét tận gốc các đường dây cung cấp chất cấm.

Các bị can trong đường dây Công an TP.HCM ma túy tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu ẢNH: CTV

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng "Thành phố không ma túy vào năm 2030", PC04 đã đưa quán bar Revo vào "tầm ngắm" khi phát hiện tụ điểm này thường xuyên hoạt động quá giờ, tập trung đông khách và có dấu hiệu bất minh.

Lúc 1 giờ 30 ngày 12.4, các mũi trinh sát PC04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Revo. Tại thời điểm kiểm tra, không khí bên trong quán vẫn đang náo nhiệt.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp đang sử dụng "pod chill" (một loại thuốc lá điện tử chứa chất kích thích). Bắt quả tang nhân viên quán là Hoàng Đình Toàn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại chỗ.

"Đánh tận gốc" 2 đường dây cung cấp cần sa

Không dừng lại ở việc xử lý phần ngọn, PC04 lập tức đấu tranh, khai thác nhanh các đối tượng tại chỗ. Với tinh thần "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây", lực lượng công an đã nhanh chóng dựng lên chân dung các kẻ cung cấp hàng.

Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đường dây cung cấp ma túy cần sa cho quán bar Revo do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu đã bị triệt xóa.

Kết quả điều tra cho thấy, các nghi phạm này không chỉ "bỏ mối" cho khách tại quán Revo mà còn phân phối số lượng lớn cho nhiều đầu mối bán lẻ, các quán bar, cà phê khác tại khu vực trung tâm.

Trương Tiến Phương Huy tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Từ đầu mối là Nguyễn Kiết Tường (dương tính với ketamine bị phát hiện tại quán bar), PC04 tiếp tục tung các mũi trinh sát sắc bén bám vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an tiếp tục triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu.

Đồng thời, xóa sổ luôn nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm không gian mạng do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành; từ đây, các mắt xích cấp dưới lần lượt "sa lưới".

Kết quả xử lý chuyên án VX1326D, khởi tố, bắt giữ 50 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người.