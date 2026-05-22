Từ mắt xích nhỏ, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy bắt 140 người

Ngày 22.5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây nguyên đến các tỉnh thành phía nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khởi tố 105 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp.

Đây là kết quả từ việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, với mục tiêu tiến tới xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo điều tra ban đầu, quý 2/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC04 Công an TP.HCM phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng (một đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ) hoạt động tinh vi tại khu vực như: Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ)...

Nhận định đây có thể là đầu mối của một đường dây quy mô lớn, PC04 Công an TP.HCM đã báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM để xác lập chuyên án mang bí số VA0126Đ. Ngày 15.4.2026, lần theo dấu vết, trinh sát Đội 3 (PC04) đã bắt giữ Đặng Phan Thanh Tùng khi đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Tùng, PC04 nhanh chóng bắt thêm 3 bị can"đầu trên" chuyên bỏ mối ma túy; đồng thời triệt xóa 12 phân nhánh "đầu dưới" chuyên mua ma túy về tổ chức sử dụng và bán lại cho các người nghiện ma túy.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây này hoạt động lưu động, tính chất phức tạp và liên tỉnh. Đỉnh điểm của chuyên án, nắm được nguồn tin có lượng "hàng" lớn sắp dịch chuyển, PC04 đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Chỉ từ một đầu mối nhỏ lẻ ban đầu, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, Công an TP.HCM đã bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức và che giấu tội phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật.