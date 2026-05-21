Dân mạng 'tấn công' Facebook Long Nhật, Sơn Ngọc Minh sau lùm xùm bị bắt vì ma túy

Mới đây, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra vì liên quan đến ma túy. Trong đó có Đinh Long Nhật (59 tuổi) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi) bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dư luận nói về vụ của Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Theo ghi nhận, từ khóa liên quan đến ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh sau đó được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của dư luận dành cho vụ việc. Cùng thời điểm này, nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của 2 ca sĩ này, để lại nhiều bình luận trái chiều. Đa phần, các ý kiến với mục đích mỉa mai hoặc bày tỏ sự thất vọng khi người nổi tiếng thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn hình ảnh.

Ca sĩ Long Nhật từng vướng không ít ồn ào về phát ngôn, giới tính... trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy Ảnh: Công an cung cấp

Trong bài đăng gần nhất của Long Nhật vào ngày 23.3, một tài khoản bày tỏ: “Giọng ca yêu thích của mình cũng đã lên thớt”. Tài khoản khác bày tỏ: “Vừa xem thời sự xong mà sốc luôn”. Một cư dân mạng bày tỏ: “Nhìn Sơn Ngọc Minh hồi bé chỉ thấy xót xa cho người làm mẹ, ai ngờ đâu con lớn lại thành ra như vậy”.

Tài khoản khác bày tỏ: “Một thời tôi rất quý mến anh mà không biết tại sao lại như vậy, rất buồn”. Một tài khoản cho rằng cần xử lý những trường hợp này thật nghiêm để làm gương: “Phạt thật nặng vào, sướng quá hóa nông nổi”.

Trước khi bị bắt, Long Nhật là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Tuy nhiên, tên tuổi của anh lại được nhắc nhiều bởi những ồn ào đời tư, từ những phát ngôn gây sốc, tin đồn yêu đồng giới hay danh xưng “bà tám showbiz”.

Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh từng hoạt động trong một nhóm nhạc, sau đó phát triển sự nghiệp solo. Trên thực tế, nam ca sĩ cũng chưa tạo được dấu ấn trong nghề. Nhiều khán giả biết đến anh bởi lùm xùm tình cảm với một đồng nghiệp khác trong nghề.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Sơn Ngọc Minh từng hoạt động với vai trò ca sĩ Ảnh: Công an cung cấp

Trước Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, nhiều sao Việt cũng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy, gồm Hữu Tín, Chi Dân, Miu Lê… Do đó, không ít khán giả đặt vấn đề về trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng.

Có ý kiến cho rằng khi nổi tiếng, người hoạt động nghệ thuật cần ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, từ đó phải điều chỉnh hành vi, lối sống chuẩn mực, làm gương cho người trẻ. Trong khi đó, người dùng khác nhận định những vụ việc thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người nói chung, đồng thời cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để làm gương.

Trong bài đăng mới đây, khi bày tỏ quan điểm của mình, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ: “Mình nghĩ xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhìn những người lún vào đó như một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta: Không có cái “sành điệu” nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình. Nên nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi, rất khó để không biết nữa”.