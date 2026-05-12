‘Hit’ cũ của Miu Lê bị đào lại, Karik có động thái gây chú ý

Theo thông tin từ Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải để xác minh vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà. Ngay sau khi xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Từ khóa “Miu Lê” phủ sóng trên nhiều nền tảng và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Giữa thời điểm này, ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay - bản hit từng giúp Miu Lê và Karik tạo hiệu ứng mạnh mẽ từ 3 năm trước - bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Không ít đoạn video cắt ghép, sử dụng lời bài hát theo hướng “ẩn ý”, khiến sản phẩm âm nhạc này tiếp tục được nhắc tên trên các nền tảng mạng xã hội.

Động thái của Karik

Karik và Miu Lê từng kết hợp ăn ý trong các sản phẩm âm nhạc Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng được cho là của Karik khi chia sẻ lại ca khúc này kèm dòng trạng thái: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Một số tài khoản cho rằng nam rapper đang ngầm thể hiện quan điểm liên quan đến lùm xùm hiện tại của đồng nghiệp. Tuy nhiên, Karik nhanh chóng có động thái phủ nhận. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải hình ảnh bài viết đang lan truyền kèm dòng chia sẻ: “Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui”.

Động thái lên tiếng của Karik nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi nam rapper và Miu Lê từng là bộ đôi được khán giả yêu thích qua nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay được xem là một trong những bản hit khi vượt mốc 130 triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Karik và Miu Lê còn từng hợp tác trong các sản phẩm như Kíu hay Còn thương thì không để em khóc.

Hiện vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn đang được quan tâm. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng việc cắt ghép phát ngôn nghệ sĩ trong thời điểm nhạy cảm dễ gây hiểu lầm và làm lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.